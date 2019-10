Juan Del Potro potrebbe rientrare in campo a Stoccolma. La decisione nelle prossime ore

Juan Martin Del Potro sta facendo del suo meglio per tornare nel circuito mondiale dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera (questa volta al ginocchio) e vuole essere al 100% per non ricadere in un nuovo infortunio.

La Torre de Tandil, che si è infortunato a giugno al Queen’s, è stato ieri a Barcellona per fare il punto della situazione e nuovi accertamenti medici con l’equipe che l’aveva operato nello scorso giugno.

Ricordiamo che Del Potro ha annunciato che tornerà in campo nell’ATP 250 di Stoccolma, in programma la prossima settimana.