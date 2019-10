LIVE Race 2019 (per la Masters Cup di Londra): La situazione aggiornata

Race LIVE ATP valida per la Masters Cup di Londra

1 Rafael Nadal ESP 9225

2 Novak Djoković SRB 7775

3 Roger Federer SUI 5520

4 Daniil Medvedev RUS 4885

5 Dominic Thiem AUT 4355

————– QUALIFICATI PER LA MASTERS CUP —————-

6 Stefanos Tsitsipas GRE 3380

7 Roberto Bautista Agut ESP 2405

8 Alexander Zverev GER 2265

9 David Goffin BEL 2245

10 Matteo Berrettini 2230

11 Kei Nishikori JPN 2180

12 Gaël Monfils FRA 2170

13 Fabio Fognini 2100

14 Diego Schwartzman ARG 1860

15 John Isner USA 1715

16 Stan Wawrinka SUI 1670

17 Karen Khachanov RUS 1615

18 Félix Auger-Aliassime CAN 1601

19 Lucas Pouille FRA 1600

20 Guido Pella ARG 1530