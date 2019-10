Naomi Osaka ed il deficit di attenzione

Naomi Osaka, attualmente al quarto posto nella classifica mondiale, ieri si è assicurata i quarti di finale nel torneo Mandatory di Pechino e ora affronterà Bianca Andreescu.

La vigilia di questo incontro è stata già contrassegnata da una confessione della giocatrice giapponese. “Sorprendentemente, per me è peggio quando non ho alcuna pressione. Ho un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che io stessa mi sono resa conta di avere”, ha ammesso in conferenza stampa.

Osaka ha continuato la spiegazione: “Dipende soprattutto dal fatto che io sia davvero super concentrata o meno “, ha dichiarato.