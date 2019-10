Tennis Integrity Unit: Diego Matos squalificato a vita per match-fixing

Il tennista brasiliano Diego Matos, classe 1988, è stato squalificato a vita dal circuito professionistico e dovrà pagare una multa di importo pari a $125.000 per aver commesso molteplici infrazioni. Oltre a questo, dovrà restituire i $12.000 ricevuti per truccare l’esito di diversi incontri disputati in tornei Futures in Ecuador.

Su di lui pende l’accusa di aver manipolato dieci partite disputate nella stagione 2018 in Futures giocati tra Sri Lanka, Brasile, Ecuador, Spagna e Portogallo. Il giocatore è stato inoltre accusato di non aver collaborato all’inchiesta partita dalla Tennis Integrity Unit: interrogato per ben tre volte, si è sempre rifiutato di fornire informazioni utili all’indagine, senza mai fornire il suo telefono cellulare per le procedure di rito. La sua avventura internazionale si è interrotta il 6 dicembre 2018, giorno in cui la TIU ha deciso di bloccare la sua attività al fine di vagliare la sua posizione in questo ambito del tennis-scommesse.

Nel corso della sua carriera ha vinto ben venti titoli Futures in doppio (nel 2018 ha trionfato anche al fianco di un italiano, Marco Bortolotti, in Tunisia) ed un solo trofeo in singolare, in Brasile nel 2011. E’ stato al massimo numero 580 del ranking ATP di singolare e numero 241 in doppio.

Lorenzo Carini