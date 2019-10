ATP Beijing: Fabio Fognini centra i quarti di finale

Fabio Fognini centra i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro questa mattina ha sconfitto al secondo turno Andrey Rublev con il risultato di 63 64 dopo 1 ora e 15 minuti di partita.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Karen Khachanov classe 1996 e n.9 del mondo, partita che si disputerà nella giornata di venerdì.

Fognini nel primo set piazzava il break decsivo nel sesto gioco, sul 3 a 2, e poi chiudeva la frazione per 6 a 3 dopo aver messo a segno due ace quando ha servito per il set sul 5 a 3, uno anche sul set point (game chiuso a 0).

Nel secondo parziale l’azzurro per ben due volte avanti di un break, subiva il recupero del russo che impatava sul 4 pari.

Sul 4 a 4 Fabio metteva a segno un nuovo break (a 15) e poi nel gioco successivo Fognini impegnato a servire per il match, annullava ben tre palle break dal 15-40, prima di chiudere la partita alla prima occasione utile per 6 a 4.

La partita punto per punto