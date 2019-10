ATP Beijing: Fabio Fognini ad un passo dalla sconfitta rimonta e vince

Fabio Fognini si complica la vita ma alla fine approda al secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro ha superato all’esordio il kazako Mikhail Kukushkin con il risultato di 64 46 76 (6) dopo 2 ore e 28 minuti di partita.

Al secondo turno Fabio Fognini sfiderà Andrey Rublev classe 1997 e n.35 ATP.

Da segnalare che Fabio dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, nel secondo parziale è stato avanti anche di un break (3 a 2 e servizio a disposizione), prima però di subire un parziale di quattro game ad uno, perdendo la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set il ligure in vantaggio per 3 a 2 e battuta a disposizione e palla per il 4 a 2, subiva il controbreak e poi andava sotto per 3 a 5 e servizio per il kazako.

Quando però Kukushkin ha servito per il match sul 5 a 3 ha ceduto a 15 il turno di battuta.

Si andava al tiebreak e qui Fognini avanti per 6 a 1, mancava cinque palle match consecutive.

Alla sesta però l’azzurro non perdeva la calma e chiudeva l’incontro per 8 punti a 6.

La partita punto per punto