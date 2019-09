Stan Wawrinka in versione “sobria”

Ha detto di non sentirsi molto bene fisicamente, tanto da rinunciare sia al torneo di San Pietroburgo che a quello di Tokyo. Però le energie per far festa sembra avercele Stan Wawrinka.

Wawrinka notoriamente uno che ama godersi la vita – ha infatti partecipato ad un party non certo sobrissimo a Monte Carlo, al quale ha preso parte anche l’ex campione del mondo di calcio Marcel Desailly. Alcol a fiumi, champagne versato in testa e salto in piscina con donzella in braccio per concludere. Non proprio l’immagine dello sportivo integro e rigoroso. Senza per forza scomodare facili paragoni…