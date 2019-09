Tennis: match fixing e doping, nasce la “super autorità” dell’Integrity

Il contrasto al match fixing nel tennis procederà di pari passo con la lotta al doping. La Tennis Integrity Unit – l’organizzazione che si occupa di vigilare sull’integrità delle partite e di indagare sui casi di corruzione – ha annunciato la fusione con il Tennis Anti Doping Programme, gestito finora dalla International Tennis Federation. La piena operatività del progetto è prevista per il 1° febbraio 2021: la nuova struttura, del tutto indipendente dalle federazioni sportive, unirà il contrasto alle partite truccate con quello al doping, con la condivisione di informazioni e iniziative come quella della formazione dei giocatori.

Secondo il Board della Tennis Integrity Unit, informa l’Agenzia Agipronews, la lotta al doping beneficerà dell’esperienza investigativa messa in campo contro le combine. «Crediamo che arriveranno vantaggi importanti dalla fusione dei due organismi», ha dichiarato Jennie Price, presidente del Board della TIU. Il tennis è considerato uno degli sport più a rischio di match fixing; a luglio, l’International Betting Integrity Association (associazione no profit formata dai principali bookmaker europei, impegnata nella lotta alla manipolazione degli eventi sportivi) ha segnalato 25 alert sul tennis nel secondo trimestre del 2019; si tratta del numero più alto fra tutti gli sport, ma comunque in calo rispetto ai 44 casi sospetti rilevati nello stesso periodo del 2018. LL