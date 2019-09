ATP Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. C’è Thomas Fabbiano

ATP Tokyo 500 | Indoor | $1.895.290

(1) Andujar, Pablo vs Schnur, Brayden

Laaksonen, Henri vs (6) Kwon, Soonwoo

(2) Jarry, Nicolas vs Granollers, Marcel

(WC) Uchiyama, Yasutaka vs (8) Johnson, Steve

(3) Millman, John vs Klahn, Bradley

(WC) Ito, Tatsuma vs (7) Gojowczyk, Peter

(4) Fabbiano, Thomas vs Duckworth, James

(WC) Watanuki, Yosuke vs (5) Popyrin, Alexei

Colosseum – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Yasutaka Uchiyama vs [8] Steve Johnson

2. [WC] Tatsuma Ito vs [7] Peter Gojowczyk

Rakuten Card Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Nicolas Jarry vs Marcel Granollers

2. [1] Pablo Andujar vs Brayden Schnur

3. [WC] Yosuke Watanuki vs [5] Alexei Popyrin

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] John Millman vs Bradley Klahn

2. [4] Thomas Fabbiano vs James Duckworth

3. Henri Laaksonen vs [6] Soonwoo Kwon (non prima ore: 08:00)