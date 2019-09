WTA Beijing: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274 – 1° Turno Quali

LOTUS – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Shuyue Ma vs [14] Bernarda Pera



WTA Beijing Shuyue Ma Shuyue Ma 4 2 Bernarda Pera [14] Bernarda Pera [14] 6 6 Vincitore: B. PERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Ma 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Pera 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Ma 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 S. Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 S. Ma 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Ma 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Pera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Ma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 S. Ma 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Xinyu Gao vs [11] Kateryna Kozlova



WTA Beijing Xinyu Gao Xinyu Gao 3 1 Kateryna Kozlova [11] Kateryna Kozlova [11] 6 6 Vincitore: K. KOZLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 X. Gao 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 X. Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 X. Gao 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 K. Kozlova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 X. Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 X. Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 X. Gao 0-15 df 15-15 30-15 0-2 → 1-2 K. Kozlova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 X. Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [6] Anna Blinkova vs Lin Zhu



WTA Beijing Anna Blinkova [6] Anna Blinkova [6] 6 6 Lin Zhu Lin Zhu 4 2 Vincitore: A. BLINKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [4] Marie Bouzkova vs Yuxuan Zhang (non prima ore: 10:00)



WTA Beijing Marie Bouzkova [4] Marie Bouzkova [4] 4 6 6 Yuxuan Zhang Yuxuan Zhang 6 4 4 Vincitore: M. BOUZKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 2-2 Y. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 Y. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Y. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 Y. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Y. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ons Jabeur vs Yue Yuan



WTA Beijing Ons Jabeur [3] Ons Jabeur [3] 4 3 Yue Yuan Yue Yuan 6 6 Vincitore: Y. YUAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 O. Jabeur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Jabeur 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 O. Jabeur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Xinyun Han vs [15] Andrea Petkovic



WTA Beijing Xinyun Han Xinyun Han 1 1 Andrea Petkovic [15] Andrea Petkovic [15] 6 6 Vincitore: A. PETKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 X. Han 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 1-5 X. Han 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 X. Han 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 X. Han 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Petkovic 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 X. Han 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 X. Han 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 X. Han 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [7] Tamara Zidansek vs Samantha Stosur



WTA Beijing Tamara Zidansek [7] Tamara Zidansek [7] 6 4 7 Samantha Stosur Samantha Stosur 2 6 6 Vincitore: T. ZIDANSEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Stosur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Stosur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Magda Linette vs Kristie Ahn



WTA Beijing Magda Linette [1] Magda Linette [1] 6 6 Kristie Ahn Kristie Ahn 2 1 Vincitore: M. LINETTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Linette 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Linette 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Nicole Gibbs vs [10] Misaki Doi



WTA Beijing Nicole Gibbs Nicole Gibbs 2 6 2 Misaki Doi [10] Misaki Doi [10] 6 3 6 Vincitore: M. DOI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Doi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 M. Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Doi 15-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Doi 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Doi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Gibbs 0-15 df 0-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Doi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Doi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Doi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Timea Babos vs [12] Zarina Diyas



WTA Beijing Timea Babos Timea Babos 1 4 Zarina Diyas [12] Zarina Diyas [12] 6 6 Vincitore: Z. DIYAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Babos 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 T. Babos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 T. Babos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Babos 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 T. Babos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Christina Mchale vs Xiaodi You (non prima ore: 10:00)



WTA Beijing Christina Mchale Christina Mchale 6 6 Xiaodi You Xiaodi You 3 0 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 X. You 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 C. Mchale 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 X. You 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Mchale 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 X. You 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 X. You 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 X. You 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 X. You 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 X. You 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Mchale 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 X. You 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Jennifer Brady vs Shilin Xu



WTA Beijing Jennifer Brady [8] Jennifer Brady [8] 6 6 Shilin Xu Shilin Xu 0 3 Vincitore: J. BRADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Xu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Brady 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 S. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Brady 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Xu 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-0 → 6-0 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 S. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

2. [2] Rebecca Peterson vs Fang Ying Xun



WTA Beijing Rebecca Peterson [2] Rebecca Peterson [2] 7 6 Fang Ying Xun Fang Ying Xun 6 3 Vincitore: R. PETERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Ying Xun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Ying Xun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Ying Xun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Peterson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Ying Xun 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Ying Xun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df df 6-6 → 7-6 F. Ying Xun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 6-6 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Ying Xun 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Ying Xun 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Ying Xun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Ying Xun 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Ying Xun 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [5] Lauren Davis vs Monica Niculescu



WTA Beijing Lauren Davis [5] Lauren Davis [5] 6 4 6 Monica Niculescu Monica Niculescu 3 6 4 Vincitore: L. DAVIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Davis 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Davis 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Davis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

7 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Heather Watson vs [16] Paula Badosa



WTA Beijing Heather Watson Heather Watson 6 6 Paula Badosa [16] Paula Badosa [16] 3 4 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Watson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Badosa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Watson 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Astra Sharma vs [9] Anastasia Potapova