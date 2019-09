Open Court: Denis Shapovalov, l’equilibrista (di Marco Mazzoni)

Seguo Denis Shapovalov da sempre, con attenzione e passione. Fin dai primissimi filmati, strappati in streaming nei primi Challenger, mi ha intrigato il suo tennis mancino assai personale, offensivo. Disordinato ma ricco di creatività, intuizioni, coraggio e tonnellate di adrenalina. Penso che se un Johnny McEnroe nascesse nel tennis di oggi, giocherebbe come Denis. Improvvisa l’esplosione in Canada nel 2017, con la fragorosa vittoria su Nadal, l’ingresso nel mondo del tennis che conta, le aspettative forse esagerate per un ragazzo ancora molto giovane e tutto da modellare (e maturare personalmente). Già, troppe aspettative. Ma quando riesci a produrre colpi come i suoi i biglietti si vendono da soli… Il suo modo di esser genuinamente “teen” e molto “cool” piace, a grandi e piccini. Quando ha fatto irruzione nel grande tennis, tutti hanno pensato “eccolo”, “sarà uno dei forti”, “uno di quelli che vincerà appena i big 3 caleranno”. Vani i tentativi di proteggerlo, quest’elettricità intorno a te la senti, la percepisci, ti dà forza ma anche ti toglie, ancor più se vivi la tua vita sportiva senza aver ancora le spalle larghe.

In questo vortice Denis ha prodotto momenti di gioco stellare, highlights superbi ad addolcire troppe pause e cadute, anche fragorose e dolorose. Troppo brutto per esser vero il suo rendimento su erba nelle ultime due stagioni, quando la logica dice che i suoi colpi sembrano ideali per eccellere sui prati del 2000. Non ha ancora vinto un ATP 250, e nemmeno raggiunto una finale. Grandi prestazioni, sparse in momenti di grigiore. Quando la luce pare spenta, all’improvviso lui si accede, spara traiettorie che solo i suoi occhi riescono ad immaginare ed è magia. È showtime puro, quello che ti fa innamorare di questa disciplina. Quando l’ho visto giocare da bordo campo, o in allenamento, è pazzesca la facilità con cui la palla esce dalle sue corde, la velocità di esecuzione, la sensazione di onnipotenza tecnica che ti regala ogni volta che colpisce. Una meraviglia. Shapovalov si distingue dalla massa, è diverso. Puoi non gradire quel suo gesto un po’ ampio, il disordine che mette in campo, qualche atteggiamento quasi “bullesco” se mi passate il termine. Ma non puoi non farti rapire da quel sorriso genuino, da quel rovescio che all’improvviso spacca lo scambio, potente e preciso, spesso imprendibile. Come non saltare sulla sedia quando rischia accelerazioni clamorose, fuori equilibrio, da posizioni improbabili, strappando vincenti da cineteca.

Stamattina, vedendo il suo match da Chengdu vs. Berankis, ha fornito una prestazione insolita. È partito malissimo nel primo game di servizio, con 5 doppi falli! Ma è riuscito a vincere il game, e da lì in avanti è salito col servizio, col dritto, ha sbagliato poco e tirato accelerazioni vincenti nei momenti giusti. Attenzione: nei momenti giusti. Cosa per lui assolutamente non banale, visto che la sua guida è sempre e solo l’istinto, almeno per ora, e difficilmente si vede razionalità nel suo modo condurre un match. Anzi, spesso è il match che lo conduce, non è lui a guidare… è l’istinto del momento a farlo tirare un colpo piuttosto che un altro, a preferire una soluzione rischiosa invece di una tatticamente più cauta e magari efficace. Oggi a Chengdu Denis ha annullato 9 palle break su 9, spesso con servizi davvero formidabili. Soprattutto ha trasformato 2 palle break su 2, vincendo in due set. Una novità assoluta per un giocatore che spesso cede il servizio, poi lo strappa all’avversario, rimonta, cala e poi sale di nuovo, navigando su continui up and down, altissimi e profondissimi. Oggi no, Shapovalov è riuscito a tenere un livello medio alto, piuttosto costante nell’attenzione, riuscendo a gestire le fasi più importanti del match con relativa freddezza e lucidità. Senza snaturare il suo tennis offensivo.

Osservandolo oggi, finalmente ho trovato la definizione più calzante per descriverlo: l’equilibrista. Equilibrio è la parola esatta che descrive i suoi problemi e, paradossalmente, la sua forza. Molto spesso i suoi errori più gravi arrivano per mancanza di equilibrio: quando salta troppo con i piedi perdendo coordinazione; quando sparacchia in un momento errato dello scambio, quando si lascia andare a momenti di rabbia agonistica auto distruttivi, crollando nella concentrazione o solo perdendo l’attenzione sulla partita. Ma allo stesso tempo, in modo misterioso, è capace di trovare equilibrio tecnico per sparare colpi improvvisi, velocissimi e precisi, che flirtano con le righe, sorprendendo i rivali con quei vincenti che fanno esplodere il pubblico. E non parlo tanto di quel clamoroso rovescio in salto ad una mano che è diventato iconico nel suo tennis, ma delle fasi di gioco più “normali”, dal puro scambio ad i colpi di attacco. Shapovalov è l’equilibrista del tennis moderno, è quel giocatore capace di produrre le soluzioni più spettacolari come gli errori più gravi. Un ottovolante sempre al limite, un funambolo che guardi dal basso con terrore temendo la caduta ma trepidando per il suo successo, perché quando vince non lo fa mai per gentile concessione altrui, ma perché è andato a prendersi i punti e la vittoria, con grandi rischi e un tennis spregiudicato. È adrenalina purissima in un gioco anchilosato su scambi infiniti a far sbagliare l’altro. È una boccata d’ossigeno in un mondo dove la costanza di rendimento è il vero vincente. Per il momento, Denis resta un equilibrista “che cade”, perché i momenti in cui riesce a tenere equilibrio tecnico e mentale sono ancora scarsi. Ma è un equilibrista capace delle imprese più ardite, che avanza sul filo senza la paura di cadere, perché vede l’obiettivo alla fine della fune, e vuol arrivare dall’altra parte, con tutte le sue forze.

Esattamente in questo risiede il passo decisivo, quello che ti fa superare il punto critico ed arrivare alla vittoria. Denis deve crescere nella gestione della tensione, perché quando hai un tennis così istintivo, creativo e difficile, è percentualmente più probabile sbagliare del riuscire a farcela. Se riuscirà a trovare un equilibrio maggiore in se stesso, affrontare la tensione in modo positivo senza farsi schiacciare, il canadese ha tutto quel che serve per eccellere: colpi, tecnica, fisico, istinto, qualità, voglia di lottare. Uno come lui non lo puoi imbrigliare in un piano tattico efficiente, devi solo riuscire a farlo restare abbastanza lucido da sfruttare la innata creatività per produrre un tennis diverso, spettacolare e vincente. Deve restare freddo (come nel match di oggi a Chengdu) per servire bene nei momenti decisivi, e colpire con una componente di rischio accettabile. Magari anche lavorare un po’ sul piano tecnico per migliorare quel gesto fin troppo aperto, che richiede tempo e gli fa perdere …equilibrio.

Shapovalov quest’anno ha perso qualche posto in classifica rispetto al 2018, ma forse basta una semplice serie di vittorie per farlo sbocciare definitivamente, per dargli quella consapevolezza di se stesso che purtroppo continua a rincorrere. Un giocatore così complesso e con un tennis tanto complicato è normale che necessiti di tempo per formarsi. Ha iniziato una collaborazione con Youzhny in America, chissà che non possa essere un vero passo in avanti, se il lavoro continuerà. L’importante è che questa fase di carriera fatta di troppe sconfitte non gli crei una serie di memorie negative difficile da gestire, e superare. Citando una recente canzone dei Subsonica, l’unica cosa che può fare è “Respirare, solo respirare, e dimenticare, e non pensarci più”, con il focus sul futuro e sul suo talento.

Marco Mazzoni

@marcomazz