ITF Junior: a Palermo vincono Sofia Rocchetti in singolare e Jennifer Ruggeri, Arianna Zucchini e Alberto Orso in doppio

Settimana con pochi tornei junior. Nessun J1, l’unico J2 in Sudafrica, senza italiani, il torneo più importante svoltosi in Europa è stato il J3 di Palermo con tantissimi italiani al via. Nel tabellone femminile ha vinto Sofia Rocchetti che ha battuto in finale l’austriaca Karner per 7-5 6-3.

Matilde Paoletti è uscita sconfitta in semifinale. Eliminate ai quarti di finale Eleonora Alvisi, Giorgia Pedone e Beatrice Ricci, al secondo turno Federica Urgesi, Camilla Raggi, Sofia Caldera e Denise Valente, al primo turno Ottavia Massetti, Anna Paradisi, Jennifer Ruggeri, Virginia Ferrara, Carlotta Mencaglia, Giulia Paterno, Emma Pedretti, Giulia Tedesco, Arianna Zucchini, Francesca Petracchi, Andrea Artimedi e Anastasia Abbagnato. Il doppio femminile è stato vinto dalla coppia formata da Jennifer Ruggeri e Arianna Zucchini.

Nel tabellone maschile il migliore dei nostri è stato Matteo Gigante, arrivato in semifinale. Ai quarti di finale si sono fermati Leonardo Gagliani, Giorgio Tabacco e Leonardo Biasolo, al secondo turno Jonas Greif, Stefano D’Agostino e Filippo di Perna, al primo turno Alberto Orso, Paolo Rosati, Filippo Botti, Luca Castagnola, Simone Guercio, Antonio Iaquinto, Lorenzo Ferri, Leonardo Malgaroli, Niccolò Ciavarella, Francesco Mineo, Benito Massacri, Mattia Bernardi. Gabriele Piraino e Alessandro D’Anna. Nel doppio maschile vittoria finale della coppia formata da Alberto Orso e dal belga Romain Faucon che hanno superato in finale Matteo Gigante e Giorgio Tabacco.

Per il resto pochissime presenze italiane in giro per il mondo. In Spagna (J4) secondo turno di Giulio Perego e non si è qualificato Daniel Bagnolini, nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Greta Schieroni e Chiara Girelli, primo turno per Ginevra Parentini.

In Serbia (J5) secondo turno per Ivan La Cava, in Svizzera (J5) primo turno per Luca Fe D’Ostiani, nel femminile non si è qualificata Ilaria Felice. In Bosnia (J5), secondo turno per Gabriele Camilli, primo turno per Riccardo D’Arpino.

Paolo Angella