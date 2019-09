ITF Junior: US Open: secondo turno per Nardi e Arnaldi. Vincono in doppio in Repubblica Ceca (J2) Matteo Gigante e Alberto Orso e in Spagna (J4) Giulio Perego

Settimana caratterizzata degli Us Open Junior che hanno visto protagonisti sette tennisti italiani, cinque nel main draw e due nelle qualificazioni.

Nessuno dei nostri è riuscito ad andare oltre il secondo turno, raggiunto da Matteo Arnaldi, che ha superato l’americano Eliot Spizzirri al primo turno per 6-3 6-1, ma poi è stato battuto al secondo turno dall’altro americano Emilio Nava per 7-5 7-5 e da Luca Nardi che ha superato il primo turno battendo lo spagnolo Pablo Ruiz per 6-3 6-1 e poi ha perso con il ceco Forejtek per 6-3 6-2. Sconfitti al primo turno Flavio Cobolli, da parte della testa di serie numero uno, e primo nel ranking mondiale junior, il giapponese Mochizuki, che lo ha battuto per 2-6 6-3 6-4, Francesco Passero, superato dal ceco Andrew Paulson per 6-4 5-7 6-3 e Samuel Vincent Ruggeri, battuto dall’australiano di origini nipponiche Rinky Hijikata per 6-2 6-3. Non avevano superato le qualificazioni Lorenzo Rottoli, che ha superato al primo turno l’indiano Shah per 6-3 3-6 6-4 e ha perso al secondo dal lettone Ozolins per 6-2 6-3, e Luciano Darderi che ha perso al primo turno delle quali dal brittanico Baker per 6-2 6-1. Nessuna ragazza italiana ha partecipato quest’anno agli US Open Junior.

Per il resto, si sono svolti alcuni tornei di grado 2, grado 4 e grado 5 in giro per il mondo con impegnati alcuni tennisti italiani.

In Repubblica Ceca (J2) vittoria italiana nel doppio con la coppia formata da Matteo Gigante e Alberto Orso. Nel singolare terzo turno per Gigante e secondo turno per Orso.

In Serbia (J2), primo turno per Biagio Gramaticopolo, Luca Castagnola e Mattia Bernardi.

In Egitto (J2), quarti di finale per Fausto Tabacco e secondo turno per Giorgio Tabacco.

In Spagna (J4) altra vittoria italiana in doppio grazie a Giulio Perego che ha vinto giocando in coppia con il tennista delle Seycelles Damien Laporte. Nel singolare quarti di finale per Daniel Bagnolini e primo turno per Giulio Perego, non si è qualificato Gilberto Casucci. Nel femminile primo turno per Elena Raffaeta.

In Svizzera (J4), nel femminile quarti di finale per Rubina de Ponti, secondo turno per Ginevra Gottardi, primo turno per Elisa Pari e Linda Salvi, nel maschile secondo turno per Luca Fe D’Ostiani.

In Francia (J5), nel femminile quarti di finale per Greta Schieroni e Carlotta Mencaglia, secondo turno per Ottavia Massetti, primo turno per Diletta Cherubini, non si sono qualificate Benedetta Borlone, Martina Peretti e Asia Zammarano, nel maschile secondo turno per Jonas Greif, primo turno per Leonardo Biasiolo, non si è qualificato Marco Mania.

