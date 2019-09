WTA Nanchang: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani

WTA Nanchang International | Cemento | $250.000

(1) Zhang, Shuai vs Krunic, Aleksandra

Zhu, Lin vs Qualifier

Badosa, Paula vs Peng, Shuai

Voegele, Stefanie vs (8) Pliskova, Kristyna

(4) Rybakina, Elena vs Raina, Ankita

(WC) Gao, Xinyu vs Wang, Xinyu

Niculescu, Monica vs Arruabarrena, Lara

Qualifier vs (6) Golubic, Viktorija

(5) Peterson, Rebecca vs (WC) Xun, Fang Ying

Zavatska, Katarina vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Liu, Fangzhou

Qualifier vs (3) Linette, Magda

(7) Kozlova, Kateryna vs Qualifier

Jakupovic, Dalila vs Errani, Sara

Stosur, Samantha vs Rodionova, Arina

Stojanovic, Nina vs (2) Wang, Yafan