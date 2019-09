Challenger Genova: I risultati con il dettagliato dei Quarti di Finale (VIDEO)

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. [1/WC] Lorenzo Sonego vs [16] Jiri Vesely OTTAVI



CH Genova Lorenzo Sonego [1] • Lorenzo Sonego [1] 0 6 1 Jiri Vesely [16] Jiri Vesely [16] 0 7 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* ace 6-6 → 6-7 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [11] Alejandro Davidovich Fokina vs [14] Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Thiago Monteiro vs [2] Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

4. [1/WC] Lorenzo Sonego OR [16] Jiri Vesely vs [6] Stefano Travaglia (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4/WC] Philipp Kohlschreiber vs [10] Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



Il match deve ancora iniziare