Us Open: Prima semifinale slam in carriera per Daniil Medvedev

Stan Wawrinka ha sprecato una grandissima occasione di qualificarsi per le semifinali degli US Open, facendosi battere per 7-6 (8/6) 6-3 3-6 6-1 da un Daniil Medvedev parzialmente disturbato da un problema alla coscia sinistra ma che ha centrato la sua prima semifinale in un Grande Slam. Stan, poco ispirato e autore di diversi e clamorosi errori, non è riuscito a sfruttare i problemi fisici dell’avversario, soprattutto nel primo set.

Sotto due set, Wawrinka ha finalmente trovato l’interruttore della luce, ma l’illuminazione è durata solo una frazione. Ad inizio della quarta manche l’elvetico si è subito trovato sotto e non è più riuscito a rientrare in partita, incassando la seconda sconfitta in altrettanti confronti diretti con Medvedev.

La partita punto per punto