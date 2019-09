Dunlop aggiunge tre tornei al suo portfolio

Dunlop ha aggiunto al suo già ricchissimo portfolio la partnership con altri

tre eventi chiave dell’ATP Tour in vista delle Nitto ATP Tour Finals.

Dunlop fornirà l’ATP 500 Swiss Indoors di Basilea, l’ATP 500 Erste Bank Open di Vienna e l’ATP

250 European Open di Anversa con la palla Dunlop ATP, rafforzando la sua posizione di palla

più scelta dall’ATP Tour e fornendo palle per più tornei ATP rispetto a qualsiasi altro brand.

Dunlop fornisce ora ben 21 tornei dell’ATP Tour, compresi gli eventi di fine stagione Nitto ATP

Tour Finals e Next-Gen ATP Tour Finals. È inoltre “Official Ball” dell’Australian Open in una

partnership che durerà almeno per altri cinque anni.

Tutti gli eventi avranno luogo a Ottobre 2019 (ATP 250 European Open – 14-20 ottobre / ATP

500 Swiss Indoors Basel – 19-27 ottobre / ATP 500 Erste Bank Open – 21-27 ottobre), offrendo

ai giocatori la grande opportunità di conquistare punti preziosi per la “Race to London” e per

un posto alle ATP Finals.

Masahiro Asahino, Head of Tennis Business di Sumitomo Rubber Industries, ha commentato:

«siamo lieti di diventare “Palla Ufficiale” di altri tre tornei ATP. Si tratta di tornei

estremamente significativi del finale di stagione ed è un’ulteriore prova del lavoro instancabile

che il team ha svolto nello sviluppo della palla Dunlop ATP. Siamo orgogliosi di fornire prodotti

di eccezionale qualità ai migliori giocatori del mondo perchè noi, come i fan, vogliamo vedere

il miglior tennis possibile. È fantastico che i tornei più importanti al mondo ci affidino il compito di fornire le palle per raggiungere questo obiettivo».

Dopo l’accordo del 2018, i tornei ATP 500 Erste Bank Open e ATP 250 European Open hanno

scelto di estendere le loro partnership con Dunlop anche nel 2019. Dunlop poi diventerà

“Palla Ufficiale” dell’ATP 500 Swiss Indoors Basel con un contratto pluriennale.

«Siamo felici che Dunlop sarà “Palla Ufficiale” dell’Erste Bank Open anche quest’anno» ha

dichiarato Herwig Straka, Direttore del torneo. «Il torneo rappresenta uno degli eventi sportivi

più prestigiosi d’Austria e siamo molto orgogliosi di continuare la partnership con Dunlop».

Patrick Ammann, Amministratore Delegato dell’ATP 500 Swiss Indoors Basel, ha aggiunto:

«Siamo molto lieti di collaborare con Dunlop per il torneo di quest’anno. Dunlop incarna

tradizione, innovazione e qualità, tutti i valori fondamentali da noi condivisi appieno»

“Gli European Open continuano a essere un evento di alto livello e a portare grandi tennisti i

quali, ovviamente, vogliono giocare con le migliori palle, motivo per cui siamo lieti di rinnovare

la partnership con Dunlop per il 2019», ha dichiarato Dick Norman, Direttore del torneo ATP

250 European Open.