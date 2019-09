Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Semifinale tra Serena Williams e Elina Svitolina

Serena Williams (WTA 8) ha raggiunto quota 100 vittorie agli US Open e lo ha fatto in maniera straripante. L’americana ha passeggiato nei quarti di finale sulla malcapitata Qiang Wang (18) strapazzandola con un nettissimo 6-1 6-0 in appena 44′ minuti di gioco. Troppo grande il divario di classe tra le due contendenti, con la 37enne che non ha concesso nemmeno le briciole all’avversaria. In semifinale la statunitense si troverà di fronte l’ucraina Elina Svitolina (5) che ha superato la britannica Johanna Konta (16) con un doppio 6-4.

Us Open – Quarti di Finale

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

E. Svitolina vs J. Konta



S. Wawrinka vs D. Medvedev



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs Q. Wang



R. Federer vs G. Dimitrov



Grandstand – Ore: 17:00

3° INC E. Nava vs M. Arnaldi



Court 4 – Ore: 17:00

5° INC M. Arnaldi / F. Passaro vs A. Cazaux / H. Mayot



Court 14 – Ore: 17:00

3°INC N.G. Dica / Y. Rihane vs F. Cobolli / L. Nardi



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

3° INC B. Bicknell / L. Rottoli vs R. Jachuck / A. Martin



4°INC H. Medjedovic / S. Vincent Ruggeri vs J. Forejtek / J. Lehecka