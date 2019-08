Davis Cup Finals: confermata la presenza di Novak Djokovic

Attraverso un comunicato rilasciato dalla Serbian Tennis Federation (federazione serba di tennis), il capitano della compagine serba Nenad Zimonjic ha confermato la presenza di Novak Djokovic, numero uno del Paese, alle Davis Cup Finals in programma a Madrid dal 18 al 24 novembre.

“Novak giocherà a Madrid: ho parlato con lui alla vigilia del suo debutto agli Us Open e mi ha confermato che difenderà i colori della Serbia in Coppa Davis. Sarà un grande rinforzo per tutti noi“, ha commentato Zimonjic. Ricordiamo che la Serbia è inserita nel Gruppo A assieme a Francia e Giappone: debutterà nella competizione il 20 novembre contro la squadra nipponica, per poi affrontare i transalpini il giorno successivo.

Lorenzo Carini