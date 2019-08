US Open: Seppi si arrende al primo turno a Dimitrov

Si ferma subito la corsa di Andreas Seppi nell’ultimo Grand Slam dell’anno, gli US Open di New York. Il 35enne tennista di Caldaro, al 58° Slam consecutivo, si è dovuto arrendere lunedì sera al primo turno al bulgaro Grigor Dimitrov (ATP 78) dopo due ore e 42 minuti di gioco con il punteggio di 1-6, 7-6(2), 4-6, 3-6.

Nella Grande Mela Seppi ha disputato il suo 59° Slam, il 58° di fila da Wimbledon 2005. L’altoatesino prima della partita di stasera vantava un bilancio equilibratissimo, con 58 vittorie e 58 sconfitte nei 116 singolari disputati. Quest’anno Seppi ha partecipato per la 16° volta consecutiva agli US Open. All’esordio l’azzurro ha trovato la 28enne stella bulgara Grigor Dimitrov. Seppi è attualmente il numero 77 del mondo, Dimitrov il numero 78. Il bulgaro due anni fa era però già il numero 3. I due tennisti non si erano mai affrontati in carriera.

Partenza falsa di Seppi, che nel primo set si è subito trovato sotto per 5-1. Dimitrov ha servito molto bene, concedendo addirittura solo tre punti e nessuna palla break all’azzurro al servizio. Dopo appena 23 minuti l’ex numero 3 del mondo si è aggiudicato la frazione per 6-1.

Nel secondo set Seppi ha trovato finalmente il ritmo giusto. Fino al 6-6 pari entrambi i tennisti si sono strappati rispettivamente due volte il turno di battuta. Nel tiebreak Seppi ha allungato subito sul 3-0, chiudendo poco dopo il set sul 7-2. Così la partita si è nuovamente riaperta.

Nella terza frazione di gioco Dimitrov si è portato immediatamente sul 4-1. L’azzurro però non si è arreso, rispondendo con il rebreak del 4-4 pari. Nel decimo game Seppi ha annullato due set point, poi ha anche sprecato due palle per il possibile 5-5 pari. Dimitrov ha sfruttato poi la sua sesta palla set utile per il 6-4.

Il quarto parziale era equilibrato fino al 4-3 per Dimitrov. Nell’ottavo gioco il bulgaro ha poi piazzato il break del 5-3. Subito dopo il numero 78 del mondo ha chiuso il match sul 6-3 finale.