Nick Kyrgios combina altri guai. Ora rischia una squalifica

Nick Kyrgios ha combinato nuovi guai questa notte a Cincinnati nel match perso in tre set contro Karen Khachanov. Durante la partita ha chiesto di andare in bagno e lungo il tragitto nei corridoi del centrale ha spaccato un paio di racchette.

Dopo aver perso la partita ha insultato usando delle parolacce l’arbitro Fergus Murphy, non stringendogli la mano e inviando verso la sua direzione uno sputo.

Ora Nick rischia una forte multa ed una lunga squalifica.

Kyrgios loses, then shouts: "you're a fucking tool bro" to Fergus Murphy, and spits at him. Refuses to shake Murphy's hand.@TennisTV #CincyTennis pic.twitter.com/O27fsxQNkT

— Matthew Willis (@MattRacquet) August 15, 2019