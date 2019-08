Masters 1000 Cincinnati: Jannik Sinner non avrà una wild card nelle qualificazioni

Jannik Sinner non prenderà parte alle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati: il tennista italiano, per il quale si vociferava potesse arrivare un invito dagli organizzatori per disputare il torneo cadetto, non potrà dunque scendere in campo nell’edizione 2019 del Western & Southern Open. Vincitore a Lexington la scorsa settimana, il classe 2001 è stato recentemente sconfitto al secondo turno del Challenger di Aptos dallo statunitense Bjorn Fratangelo.

Le wild card per le qualificazioni del torneo di Cincinnati sono state assegnate esclusivamente a giocatori americani: Jack Sock, Sebastian Korda, Jeffrey John Wolf e John McNally.

Lorenzo Carini