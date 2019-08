Challenger Manerbio: I risultati con il dettaglio degli Ottavi e Quarti di Finale (VIDEO)

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [13] Pavel Kotov vs [2] Lorenzo Giustino



CH Manerbio Pavel Kotov [13] Pavel Kotov [13] 0 6 4 1 Lorenzo Giustino [2] • Lorenzo Giustino [2] 0 1 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Giustino 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Kotov 15-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Giustino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 P. Kotov 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 P. Kotov 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Paolo Lorenzi vs [16] Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Federico Gaio OR [11] Nino Serdarusic vs [13] Pavel Kotov OR [2] Lorenzo Giustino



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Paolo Lorenzi OR [16] Andrea Collarini vs Andrea Pellegrino OR [ITF] Sadio Doumbia



Il match deve ancora iniziare

5. [ITF] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Goncalo Oliveira / Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Teymuraz Gabashvili vs [14] Evan King



CH Manerbio Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 6 6 Evan King [14] Evan King [14] 3 4 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. King 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. King 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 T. Gabashvili 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 E. King 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 E. King 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. King 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. King 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Andrea Pellegrino vs [ITF] Sadio Doumbia



CH Manerbio Andrea Pellegrino • Andrea Pellegrino 40 0 Sadio Doumbia Sadio Doumbia 0 1 3 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Teymuraz Gabashvili OR [14] Evan King vs [8] Andrea Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

4. Zsombor Piros vs [4] Federico Coria



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Simone Bolelli / Andres Molteni vs Evan King / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Federico Gaio vs [11] Nino Serdarusic



CH Manerbio Federico Gaio [5] Federico Gaio [5] 30 3 6 1 Nino Serdarusic [11] • Nino Serdarusic [11] 30 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-40 df 3-1 → 3-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Gaio 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-2 → 0-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Nicolas Barrientos / Nikola Cacic vs [4] Tomislav Brkic / Ante Pavic



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Fabricio Neis / Fernando Romboli vs Alessandro Bega / Jacopo Berrettini



Il match deve ancora iniziare