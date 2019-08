59° Torneo Citta’ di Orbetello Open: Domani si parte

Giovedi 8 agosto si apre il sipario sul 3° Trofeo BANCA TEMA – 59° Citta’ di Orbetello, torneo Open di 2 Categoria con montepremi da 2000€. La manifestazione , che vedra’ sfidarsi sui campi in riva alla laguna atleti maschili e femminili provenienti da tutta Italia, e’ uno storico appuntamento sportivo che si appresta a celebrare nel 2020 il suo 60° anniversario; i tanti tennisti che si affronteranno sulla terra rossa maremmana saranno sia giocatori agonisti che semplici “turisti amatori” che vorranno divertirsi durante le loro vacanze. Le gare inizieranno giovedi 8 agosto con il tabellone di 4 cat. per poi proseguire fino alle finali di Domenica 18, con gli incontri che si disputeranno sia al mattino che nel pomeriggio/sera. il Title Sponsor Banca Tema, banca per eccellenza del nostro territorio e l’Amministrazione Comunale di Orbetello, con il suo patrocinio, sono ancora una volta a fianco del Circolo Tennis Orbetello per dare continuita’ all’evento e testimoniare la loro vicinanza al mondo dello sport, veicolo importante per favorire la promozione e lo sviluppo turistico del territorio. Nella foto il vincitore dell’edizione 2018 Filip Tomanic premiato dal Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti