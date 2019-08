Fabio Fognini: “Sono Fabio Fognini sia nei momenti positivi che negativi”

Fabio Fognini ha parlato dei suoi idoli e delle sue prospettive: “Ho sempre ammirato molto Pete Sampras, ma rimango esterrefatto dalla costanza di Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer.

In quell’occasione a Monte Carlo ho giocato una grande partita contro Nadal. Nonostante lui non abbia espresso il suo miglior tennis, per batterlo devi competere al massimo livello per tutto l’incontro. Io l’ho fatto”.

“Sono Fabio Fognini sia nei momenti positivi che negativi. Qualcuno dice che con una personalità diversa avrei potuto vincere di più, ma forse non avrei fatto quello che ho fatto”.

“Quando smetterò di giocare non viaggerò molto. Ma mi piacerebbe trasmettere la mia esperienza e conoscenza e Kyrgios pensa possa essereo quello giusto, credo sia molto talentuoso”.