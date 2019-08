Us Open: Entry list Qualificazioni. Ben 12 gli azzurri ai nastri di partenza (con tutti gli italiani fuori dagli alternates)

US Open Q, New York, USA Grand Slam

Date: 8/19/2019 Original Cut Off: 227 Ranking Date: 7/29/2019

95 Travaglia, Stefano

96 Tomic, Bernard (AUS)

98 Kudla, Denis (USA)

100 Majchrzak, Kamil (POL)

101 Jaziri, Malek (TUN)

102 Istomin, Denis (UZB)

104 Caruso, Salvatore

105 Sousa, Pedro (POR)

108 Ymer, Mikael (SWE)

110 Andreozzi, Guido (ARG)

111 Barrere, Gregoire (FRA)

112 Kwon, Soonwoo (KOR)

114 Lorenzi, Paolo

115 Donskoy, Evgeny (RUS)

116 Ebden, Matthew (AUS)

117 Ymer, Elias (SWE)

118 Daniel, Taro (JPN)

119 Novak, Dennis (AUT)

121 Maden, Yannick (GER)

122 Gojowczyk, Peter (GER)

123 Koepfer, Dominik (GER)

124 Fratangelo, Bjorn (USA)

125 Bachinger, Matthias (GER)

126 Ivashka, Ilya (BLR)

127 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

128 Paul, Tommy (USA)

129 Gulbis, Ernests (LAT)

130 Gerasimov, Egor (BLR)

131 Giustino, Lorenzo

132 Mager, Gianluca

133 Coppejans, Kimmer (BEL)

134 Jung, Jason (TPE)

135 Vesely, Jiri (CZE)

137 Gombos, Norbert (SVK)

138 Giron, Marcos (USA)

139 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

140 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

140 Hanfmann, Yannick (GER) PR

141 Duckworth, James (AUS)

144 Baldi, Filippo

145 Rola, Blaz (SLO)

146 Molleker, Rudolf (GER)

148 Giannessi, Alessandro

149 Rosol, Lukas (CZE)

150 Martinez, Pedro (ESP)

151 Troicki, Viktor (SRB)

152 Bolt, Alex (AUS)

153 Halys, Quentin (FRA)

154 Ito, Tatsuma (JPN)

155 Mahut, Nicolas (FRA)

156 Bagnis, Facundo (ARG)

157 Otte, Oscar (GER)

158 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

159 Mmoh, Michael (USA)

160 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

161 Moraing, Mats (GER)

162 Sela, Dudi (ISR)

163 Polansky, Peter (CAN)

164 Couacaud, Enzo (FRA)

165 Coria, Federico (ARG)

166 Chung, Hyeon (KOR)

167 Ofner, Sebastian (AUT)

168 Soeda, Go (JPN)

169 Arguello, Facundo (ARG)

170 Robredo, Tommy (ESP)

171 Domingues, Joao (POR)

172 Polmans, Marc (AUS)

173 Sock, Jack (USA)

174 Krueger, Mitchell (USA)

175 Gaio, Federico

176 Rubin, Noah (USA)

177 Gomez, Emilio (ECU)

178 Eubanks, Christopher (USA)

179 Torpegaard, Mikael (DEN)

180 Milojevic, Nikola (SRB)

181 Napolitano, Stefano

182 Ramanathan, Ramkumar (IND)

183 Marcora, Roberto

184 Clarke, Jay (GBR)

185 Kubler, Jason (AUS)

186 King, Darian (BAR)

187 Horansky, Filip (SVK)

188 Bemelmans, Ruben (BEL)

189 Lestienne, Constant (FRA)

191 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

192 Janvier, Maxime (FRA)

194 Sinner, Jannik

195 Young, Donald (USA)

196 Nagal, Sumit (IND)

197 Sugita, Yuichi (JPN)

198 Berlocq, Carlos (ARG)

199 Vatutin, Alexey (RUS)

200 Harrison, Ryan (USA)

201 Harris, Andrew (AUS)

202 Ward, James (GBR)

203 Lee, Duckhee (KOR)

204 Diez, Steven (CAN)

205 Griekspoor, Tallon (NED)

206 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

208 Vilella Martinez, Mario (ESP)

209 Basic, Mirza (BIH)

209 Kavcic, Blaz (SLO) PR

210 Trungelliti, Marco (ARG)

211 Galan, Daniel Elahi (COL)

212 Menezes, Joao (BRA)

213 Zverev, Mischa (GER)

214 Escobedo, Ernesto (USA)

215 Zhang, Ze (CHN)

216 Moriya, Hiroki (JPN)

217 Cachin, Pedro (ARG)

218 Lopez Perez, Enrique (ESP)

219 Li, Zhe (CHN)

220 Watanuki, Yosuke (JPN)

221 Galovic, Viktor (CRO)

223 Santillan, Akira (AUS)

224 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

225 Arnaboldi, Andrea

226 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

227 Lacko, Lukas (SVK)

Alternates

228 Benchetrit, Elliot (FRA)

229 Kamke, Tobias (GER)

230 Giraldo, Santiago (COL)

233 Krstin, Pedja (SRB)

234 Quiroz, Roberto (ECU)

236 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

237 Chung, Yunseong (KOR)

238 Kuhn, Nicola (ESP)

239 Smith, John-Patrick (AUS)

240 Ilkel, Cem (TUR)

Alternates Italiani

14 posti fuori Matteo Viola

16 Vanni

17 Moroni

28 Bolelli

68 Pellegrino

74 Brancaccio

81 Bega

103 Ocleppo

111 Ornago

117 Bortolotti