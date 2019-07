ITF Junior: A San Marino vincono Marcello Serafini in singolare, Ginevra Parentini e Greta Schieroni in doppio

Settimana del tennis giovanile caratterizzata dallo European Junior Championship che si è disputato in Svizzera, valido anche come torneo di grado B1. Hanno partecipato due nostri ragazzi e due ragazze. Nel maschile ottavi di finale per Flavio Cobolli e terzo turno per Biagio Gramaticopolo. Nel femminile secondo turno per Malania Delai e per Matilde Mariani. Nel doppio quarti di finale per la coppia maschile e secondo turno per la femminile.

Moltissimi giovani italiani hanno partecipato al torneo di grado 5 che si è disputato a San Marino, dove abbiamo portato a casa la vittoria nel singolare maschile e nel doppio femminile. Nel maschile ha vinto Marcello Serafini, che ha battuto in finale l’altro italiano Giulio Perego. In semifinale sono arrivati Luca Castagnola e Leonardo Rossi. Ai quarti Samuele Pieri, al secondo turno Luca Giordano, Filippo di Perna, Guelfo Baldovinetti, Leonardo Biasiolo, Niccolò Dessi, Enrico Wood e Paolo Rosati, al primo turno Alessandro Parigi, Riccardo Tomassetti, Federico Ruggeri, Ivan La Cava, Giuseppe Bonaiuti, Filippo Fracassi, Riccardo Rotilio e Luca Tincani. Nel doppio finale per la coppia Perego-Pieri.

Nel singolare femminile finale per Rubina de Ponti, battuta dalla romena Teiusanu, semifinale per Chiara Girelli e Jennifer Ruggeri, quarti di finale per Anastasia Abbagnato, Andrea Artimedi e Diletta Cherubini, secondo turno per Virginia Ferrara, Alessandra Anghel, Beatrice Stagno, Sofia Caldera e Ginevra Parentini, primo turno per Greta Schieroni, Emma Rizzetto, Maddalena Giordano, Emma Valletta, Matilde Magrini, Sofia Pizzoni, Ginevra Gottardi, Francesca Petracchi, Erika Di Muzio, Elisa Mariotti, Cristina Pascucci, Carlotta Mencaglia, Elena Omiccioli e Vittoria Modesti. Nel doppio, come detto, vittoria italiana con la coppia formata da Greta Schieroni e Ginevra Parentini che hanno battuto in finale le italiane Ruggeri-Caldera.

Paolo Angella