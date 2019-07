Challenger Liberec: Il Tabellone Principale. Alcuni azzurri al via

Liberec – Parte Alta

(1) Martin, Andrej vs Bye

Molcan, Alex vs (WC) Poljak, David

Guinard, Manuel vs (ITF) Doumbia, Sadio

Bye vs (13) Trungelliti, Marco

(12) Nedovyesov, Aleksandr vs Bye

(WC) Machac, Tomas vs Lenz, Julian

Wang, Tak Khunn vs Qualifier

Bye vs (6) Gaio, Federico

(4) Baldi, Filippo vs Bye

Dima, Dragos vs Mukund, Sasikumar

(WC) Nouza, Petr vs Moroni, Gian Marco

Bye vs (15) Dutra Silva, Rogerio

(9) Arguello, Facundo vs Bye

Serdarusic, Nino vs Olivo, Renzo

Blancaneaux, Geoffrey vs (ITF) Heller, Peter

Bye vs (5) Clarke, Jay

Liberec – Parte Bassa

(8) Coria, Federico vs Bye

Collarini, Andrea vs Vrbensky, Michael

Taberner, Carlos vs (WC) Forejtek, Jonas

Bye vs (11) Milojevic, Nikola

(14) Kamke, Tobias vs Bye

(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs Pavlasek, Adam

Piros, Zsombor vs (SE) Vilella Martinez, Mario

Bye vs (3) Vesely, Jiri

(7) Domingues, Joao vs Bye

Safranek, Vaclav vs (ITF) Kopriva, Vit

(WC) Lehecka, Jiri vs Ignatik, Uladzimir

Bye vs (10) Marcora, Roberto

(16) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye

(ITF) Denolly, Corentin vs Wessels, Louis

Satral, Jan vs Qualifier

Bye vs (2) Balazs, Attila