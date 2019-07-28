Challenger Liberec: Il Tabellone Principale. Alcuni azzurri al via
Liberec – Parte Alta
(1) Martin, Andrej vs Bye
Molcan, Alex vs (WC) Poljak, David
Guinard, Manuel vs (ITF) Doumbia, Sadio
Bye vs (13) Trungelliti, Marco
(12) Nedovyesov, Aleksandr vs Bye
(WC) Machac, Tomas vs Lenz, Julian
Wang, Tak Khunn vs Qualifier
Bye vs (6) Gaio, Federico
(4) Baldi, Filippo vs Bye
Dima, Dragos vs Mukund, Sasikumar
(WC) Nouza, Petr vs Moroni, Gian Marco
Bye vs (15) Dutra Silva, Rogerio
(9) Arguello, Facundo vs Bye
Serdarusic, Nino vs Olivo, Renzo
Blancaneaux, Geoffrey vs (ITF) Heller, Peter
Bye vs (5) Clarke, Jay
Liberec – Parte Bassa
(8) Coria, Federico vs Bye
Collarini, Andrea vs Vrbensky, Michael
Taberner, Carlos vs (WC) Forejtek, Jonas
Bye vs (11) Milojevic, Nikola
(14) Kamke, Tobias vs Bye
(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs Pavlasek, Adam
Piros, Zsombor vs (SE) Vilella Martinez, Mario
Bye vs (3) Vesely, Jiri
(7) Domingues, Joao vs Bye
Safranek, Vaclav vs (ITF) Kopriva, Vit
(WC) Lehecka, Jiri vs Ignatik, Uladzimir
Bye vs (10) Marcora, Roberto
(16) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye
(ITF) Denolly, Corentin vs Wessels, Louis
Satral, Jan vs Qualifier
Bye vs (2) Balazs, Attila
Balasz
Martin
Baldi
Vesely
Gaio
Serdarusic
Taberner
Lehecka
VESELY
MARTIN
OLIVO
BALAZS
GAIO
BALDI
TABERNER
DOMINGUES
VESELY
MARTIN
BALDI
BALAZS
GAIO
ARGUELLO
TABERNER
DOMINGUES
VESELY
MORONI
MARTIN
BALAZS
LENZ
OLIVO
CORIA
MARCORA
Balazs
Martin
Baldi
Milojevic
Gaio
Arguello
Vesely
Domingues
Tds per Nick qui
VESELY
MORONI
LENZ
BALAZS
GUINARD
SERDARUSIC
TABERNER
SAFRANEK
Vesely
Martin
Baldi
Balasz
Gaio
Arguello
Milojevic
Marcora
Vesely
Martin
Moroni
Balasz
Gaio
Arguello
Milojevic
Safranek
Vesely
Martin
Moroni
Balazs
Gaio
Arguello
Taberner
Domingues
Vesely
Martin
Olivo
Balasz
Gaio
Moroni
Coria
Domingues
VESELY
BALDI
MARTIN
BALAZS
GAIO
SERDARUSIC
CORIA
MARCORA
vesely
martin
moroni
domingues
gaio
arguello
milojevic
balazs
BALASZ
GAIO
MORONI
VESELY
MARTIN
SERDARUSIC
MILOJEVIC
MARCORA
Moroni
Milojevic
Martin
Balazs
Nedovyesov
Olivo
Vesely
Ignatik
QF
Martin-Lenz
Moroni-Arguello
Coria-Vesely
Marcora-Balazs
SF
Martin-Moroni
Vesely-Balazs
F
Martin-Vesely
W
Vesely
balazs
martin
dutra silva
vesely
gaio
arguello
coria
domingues
SCADENZA LUNEDI’ ORE 10,00