Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Liberec: Il Tabellone Principale. Alcuni azzurri al via

28/07/2019 17:13 18 commenti
Filippo Baldi nella foto
Filippo Baldi nella foto

Liberec – Parte Alta
(1) Martin, Andrej SVK vs Bye
Molcan, Alex SVK vs (WC) Poljak, David CZE
Guinard, Manuel FRA vs (ITF) Doumbia, Sadio FRA
Bye vs (13) Trungelliti, Marco ARG

(12) Nedovyesov, Aleksandr KAZ vs Bye
(WC) Machac, Tomas CZE vs Lenz, Julian GER
Wang, Tak Khunn FRA vs Qualifier
Bye vs (6) Gaio, Federico ITA

(4) Baldi, Filippo ITA vs Bye
Dima, Dragos ROU vs Mukund, Sasikumar IND
(WC) Nouza, Petr CZE vs Moroni, Gian Marco ITA
Bye vs (15) Dutra Silva, Rogerio BRA

(9) Arguello, Facundo ARG vs Bye
Serdarusic, Nino CRO vs Olivo, Renzo ARG
Blancaneaux, Geoffrey FRA vs (ITF) Heller, Peter GER
Bye vs (5) Clarke, Jay GBR

Liberec – Parte Bassa
(8) Coria, Federico ARG vs Bye
Collarini, Andrea ARG vs Vrbensky, Michael CZE
Taberner, Carlos ESP vs (WC) Forejtek, Jonas CZE
Bye vs (11) Milojevic, Nikola SRB

(14) Kamke, Tobias GER vs Bye
(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed EGY vs Pavlasek, Adam CZE
Piros, Zsombor HUN vs (SE) Vilella Martinez, Mario ESP
Bye vs (3) Vesely, Jiri CZE

(7) Domingues, Joao POR vs Bye
Safranek, Vaclav CZE vs (ITF) Kopriva, Vit CZE
(WC) Lehecka, Jiri CZE vs Ignatik, Uladzimir BLR
Bye vs (10) Marcora, Roberto ITA

(16) Gimeno-Traver, Daniel ESP vs Bye
(ITF) Denolly, Corentin FRA vs Wessels, Louis GER
Satral, Jan CZE vs Qualifier
Bye vs (2) Balazs, Attila HUN

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

vanangel 28-07-2019 20:29

Balasz

Martin

Baldi
Vesely

Gaio
Serdarusic
Taberner
Lehecka

 18
Replica | Quota | 0
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Dany 28-07-2019 19:22

VESELY

MARTIN

OLIVO
BALAZS

GAIO
BALDI
TABERNER
DOMINGUES

 17
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
atomo 28-07-2019 19:19

VESELY

MARTIN

BALDI
BALAZS

GAIO
ARGUELLO
TABERNER
DOMINGUES

 16
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
Lucone 28-07-2019 18:53

VESELY

MORONI

MARTIN
BALAZS

LENZ
OLIVO
CORIA
MARCORA

 15
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
Goulta27 28-07-2019 18:48

Balazs

Martin

Baldi
Milojevic

Gaio
Arguello
Vesely
Domingues

 14
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-1: RUMENO
barra de boca 28-07-2019 18:44

Tds per Nick qui

 13
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
andre84 28-07-2019 18:43

VESELY

MORONI

LENZ
BALAZS

GUINARD
SERDARUSIC
TABERNER
SAFRANEK

 12
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
mmarco82 28-07-2019 18:42

Vesely

Martin

Baldi
Balasz

Gaio
Arguello
Milojevic
Marcora

 11
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-1: RUMENO
miky85 28-07-2019 18:41

Vesely

Martin

Moroni
Balasz

Gaio
Arguello
Milojevic
Safranek

 10
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-1: RUMENO
verygabry 28-07-2019 18:15

Vesely

Martin

Moroni
Balazs

Gaio
Arguello
Taberner
Domingues

 9
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO
luckyLu 28-07-2019 18:05

Vesely

Martin

Olivo
Balasz

Gaio
Moroni
Coria
Domingues

 8
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-1: RUMENO
michele82 28-07-2019 17:56

VESELY

BALDI

MARTIN
BALAZS

GAIO
SERDARUSIC
CORIA
MARCORA

 7
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-1: RUMENO
Marklaar 28-07-2019 17:50

vesely

martin

moroni
domingues

gaio
arguello
milojevic
balazs

 6
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-1: RUMENO
Chris Antemo 28-07-2019 17:49

BALASZ

GAIO

MORONI
VESELY

MARTIN
SERDARUSIC
MILOJEVIC
MARCORA

 5
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-1: RUMENO
Gianni11 28-07-2019 17:44

Moroni

Milojevic

Martin
Balazs

Nedovyesov
Olivo
Vesely
Ignatik

 4
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-1: RUMENO
molla 28-07-2019 17:23

QF

Martin-Lenz
Moroni-Arguello
Coria-Vesely
Marcora-Balazs

SF

Martin-Moroni
Vesely-Balazs

F

Martin-Vesely

W

Vesely

 3
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-1: RUMENO
brizz 28-07-2019 17:19

balazs

martin

dutra silva
vesely

gaio
arguello
coria
domingues

 2
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-1: RUMENO
brizz 28-07-2019 17:16

SCADENZA LUNEDI’ ORE 10,00

 1
Replica | Quota | -1
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-1: RUMENO