WTA Washington: Il Tabellone Principale. Al via Camila Giorgi

(1) Stephens, Sloane vs Peterson, Rebecca

Qualifier vs Giorgi, Camila

Diyas, Zarina vs Qualifier

Wang, Yafan vs (5) Tsurenko, Lesia

(4) Hsieh, Su-Wei vs Flipkens, Kirsten

Blinkova, Anna vs Qualifier

Zhu, Lin vs (WC) Mcnally, Catherine

Mchale, Christina vs (7) Pavlyuchenkova, Anastasia

(6) Siniakova, Katerina vs Pegula, Jessica

Jabeur, Ons vs Swiatek, Iga

Bouchard, Eugenie vs Davis, Lauren

Brady, Jennifer vs (3) Kenin, Sofia

(8) Puig, Monica vs (WC) Kiick, Allie

Qualifier vs Hibino, Nao

Mladenovic, Kristina vs Rogers, Shelby

(WC) Baptiste, Hailey vs (2) Keys, Madison