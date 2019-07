WTA Palermo: Giulia Gatto-Monticone esce di scena al secondo turno

Diventano sette le vittorie consecutive nel circuito maggiore per la francese Fiona Ferro, numero 75 del ranking WTA, che ha raggiunto i quarti di finale nel torneo di Palermo grazie al successo su Giulia Gatto-Monticone, n.163 del mondo, col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco: la transalpina, di chiare origini italiane, è reduce dalla vittoria in quel di Losanna (due set persi in cinque incontri) e dal primo turno con la spagnola Sorribes Tormo.

La classe 1997, nata in Belgio, farà registrare, a partire da lunedì, il suo best ranking, diventando la nuova numero sessantacinque della classifica mondiale di singolare. Ingresso a gamba tesa tra le Top-70, dunque, per la ventiduenne francese, che al prossimo turno del Palermo Ladies Open 2019 affronterà la russa Ljudmila Samsonova, entrata in tabellone come lucky loser.

PRIMO SET – Si nota fin dai primi scambi una certa differenza nella pesantezza di palla delle due giocatrici; Ferro riesce a gestire meglio i colpi rispetto ad una Gatto-Monticone che, pur senza sfigurare dal punto di vista del gioco, è la prima ad incontrare difficoltà a causa del servizio. Interlocutoria serie di break e controbreak tra quarto e quinto game, nelle fasi salienti si nota una certa inesperienza da parte dell’azzurra che abbassa notevolmente la percentuale di prime: è proprio questo fattore a tradire la torinese, che subisce il break nell’ottavo gioco in seguito ad una risposta vincente di Ferro su una battuta non incisiva da sinistra. Avanti per 5-3, Ferro tiene agevolmente a quindici, mandando così in archivio il primo set.

SECONDO SET – Ancora il servizio a fare la differenza nelle prime fasi della seconda frazione: Gatto-Monticone non sfrutta il vantaggio da 40-15 e cede la battuta in apertura, per poi regalare il doppio break a Fiona Ferro nel quinto game, dove all’italiana non è bastata una rimonta da 15-40 per restare a galla nel match. La francese esprime un buon tennis, si mantiene su percentuali medio-alte in battuta (82% di prime in campo con 65% di punti vinti con la prima e 80% con la seconda) e chiude la contesa per 6-2.

Cronaca di Lorenzo Carini