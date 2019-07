A sorpresa Kyrgios e Tsitsipas giocheranno il doppio insieme

L’australiano Nick Kyrgios ed il greco Stefanos Tsitsipas giocheranno la prossima settimana insieme in doppio nel torneo ATP 500 di Washington.

I due tennisti non hanno alcun rapporto di amicizia e l’australiano a volte si è anche preso gioco di alcuni messaggi postati dal greco sui social network.

In una recente intervista, Kyrgios ha affermato però di aver rispetto per il greco, soprattutto per il suo tennis, che considera molto interessante.

Il torneo di Washington sarà il primo di Tsitsipas dopo la delusione di Wimbledon, un torneo dove è stato sconfitto al primo turno.

In passato, quando Tsitsipas e Kyrgios erano ancora junior, il loro rapporto era molto più amichevole, come attesta questa foto.