ATP Gstaad: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Thomas Fabbiano ai quarti. Battuto Lorenzo Sonego. Fuori Stefano Travaglia

Lorenzo Sonego, numero 52 Atp e quarta testa di serie è stato sconfitto da Thomas Fabbiano, numero 90 Atp, in tre set.

Fabbiamo che raggiunge i quarti sfiderà ora il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, classe 1990 e n.455 ATP.

Nel primo pomeriggio secondo turno fatale per Stefano Travaglia: il 27enne di Ascoli Piceno, numero 98 del ranking mondiale, reduce dai suoi primi quarti in un torneo Atp ad Umago, è stato battuto per 62 64, in un’ora e 19 minuti, dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 74 Atp.

ATP Gstaad 250 | Terra | e524.340 – 2° Turno

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Philipp Oswald / Filip Polasek vs [WC] Sandro Ehrat / Luca Margaroli



ATP Gstaad Philipp Oswald / Filip Polasek [1] Philipp Oswald / Filip Polasek [1] 6 7 Sandro Ehrat / Luca Margaroli Sandro Ehrat / Luca Margaroli 4 5 Vincitori: OSWALD / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Oswald / Polasek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Ehrat / Margaroli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Ehrat / Margaroli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Oswald / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Oswald / Polasek 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Oswald / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Ehrat / Margaroli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 S. Ehrat / Margaroli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Ehrat / Margaroli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [6] Roberto Carballes Baena vs Stefano Travaglia (non prima ore: 12:00)



ATP Gstaad Roberto Carballes Baena [6] Roberto Carballes Baena [6] 6 6 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 2 4 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Carballes Baena 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 0-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Lorenzo Sonego vs Thomas Fabbiano (non prima ore: 15:00)



ATP Gstaad Lorenzo Sonego [4] Lorenzo Sonego [4] 6 6 1 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 3 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Albert Ramos-Vinolas vs [2] Fernando Verdasco (non prima ore: 17:20)



ATP Gstaad Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 6 7 Fernando Verdasco [2] Fernando Verdasco [2] 4 6 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Verdasco 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Verdasco 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Verdasco 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Verdasco 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Andujar / Gerard Granollers vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Gstaad Pablo Andujar / Gerard Granollers Pablo Andujar / Gerard Granollers 6 2 6 Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 3 6 10 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Gille / Vliegen 0-1 S. Gille / Vliegen 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 6-2 7-2 ace 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Andujar / Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Andujar / Granollers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Andujar / Granollers 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Andujar / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Andujar / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 40-15 5-2 → 5-3 P. Andujar / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 P. Andujar / Granollers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Andujar / Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Andujar / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Simone Bolelli / Joao Sousa vs Nikola Cacic / Dusan Lajovic



ATP Gstaad Simone Bolelli / Joao Sousa Simone Bolelli / Joao Sousa 6 7 Nikola Cacic / Dusan Lajovic Nikola Cacic / Dusan Lajovic 4 6 Vincitori: BOLELLI / SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Sousa 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Cacic / Lajovic 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Cacic / Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Jiri Vesely vs [PR] Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 13:00)



ATP Gstaad Jiri Vesely Jiri Vesely 6 6 3 Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 7 4 6 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Vesely 15-0 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 0-30 df 0-40 df 2-3 → 2-4 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Stebe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 J. Vesely 15-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 15-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Vesely 0-15 df 15-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 J. Vesely 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Stebe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul vs Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



ATP Gstaad Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul 7 6 Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja 5 4 Vincitori: HUESLER / PAUL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Huesler / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Huesler / Paul 15-0 3-4 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Huesler / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

5. [3] Guillermo Duran / Andres Molteni vs Roberto Carballes Baena / Jaume Munar