WTA Palermo: Giulia Gatto-Monticone avanza per il ritiro di Antonia Lottner

Giulia Gatto-Monticione accede al secondo turno del torneo WTA International di Palermo: la tennista torinese, numero 163 della classifica mondiale, ha beneficiato del ritiro della tedesca Antonia Lottner mentre si trovava in vantaggio per 6-2 1-1 dopo 49 minuti di partita. Per la giocatrice azzurra, dunque, si spalancano le porte verso gli ottavi di finale della manifestazione siciliana, rientrata nel calendario professionistico dopo un’assenza di sei anni (l’ultima edizione, nel 2013, è stata vinta da Roberta Vinci): seguita da Tommaso Iozzo, che è anche il suo compagno nella vita privata, Gatto-Monticone tornerà in campo contro la vincente del match tra la spagnola Sara Sorribes Tormo, settima favorita del seeding, e la francese Fiona Ferro.

PRIMO SET – Inizio di partita senza alcuna sbavatura da parte di Gatto-Monticone, subito abile a sfruttare i numerosi errori ed l’evidente nervosismo della sua avversaria: l’azzurra si porta avanti di due break e, dunque, si ritrova sul 4-0 “pesante” nel giro di pochissimi minuti. Lottner si procura una palla break nel sesto gioco, ma Gatto-Monticone la annulla con un’ottima discesa a rete: sul 5-2, l’italiana richiede l’intervento del suo allenatore mentre la tedesca chiama il medico, dando già l’idea di non stare assolutamente bene. Dopo il cambio di campo, Gatto-Monticone tiene a trenta e archivia la frazione con lo score di 6-2 in 40 minuti.

SECONDO SET – Dura appena due giochi il secondo parziale: la nativa di Dusseldorf mantiene a quindici il servizio nel gioco d’apertura, Gatto-Monticone fa lo stesso pareggiando i conti. Sull’uno a uno, Antonia Lottner è costretta ad alzare bandiera bianca, probabilmente a causa di un problema intestinale: la tedesca scoppia in lacrime, mentre Gatto-Monticone si regala l’accesso al secondo turno di un torneo del circuito maggiore per la seconda volta in carriera, la prima dal torneo di Kuala Lumpur del 2014.

Cronaca di Lorenzo Carini