Wimbledon Juniores: Tutti i vincitori

A trionfare nei Championships Juniores sono il giapponese classe 2003 Shintaro Mochizuki,al maschile, e l’ucraina classe 2002 Daria Snigur,al femminile. Nel doppio maschile trionfa la coppia ceca composta da Forejtek/Lehecka a discapito di quella canadese/americana,Draxl/Nanda, col punteggio di 7/5 6/4, mentre nel doppio femminile trionfano le americane Forbes/Broadus in tre set 7/5 5/7 6/2 contro la coppia tutta dell’est composta da Bartone/Selekhmeteva(lettone/russa).

Alle 14 di oggi si è disputata la finale singolare maschile:match senza storia quello tra il nipponico Mochizuki e lo spagnolo Gimeno Valero(classe 2001) col primo che ha sempre dominato la partita, dal primo all’ultimo 15. Primo parziale che scorre via in 25 minuti di gioco con tanti errori da parte dello spagnolo che non riesce a spingere al contrario del giapponese che trova angoli e profondità coi suoi colpi(in particolare modo col rovescio,colpo naturale)e chiude il primo set col punteggio di 6/3. Stesso copione nel secondo con il nipponico a prendere il comando del gioco appena può e lo spagnolo a rispondere da fondo(con scarsi esiti):dopo una serie iniziale di game labirinto,si arriva al 2/1 e servizio Gimeno-Valero e qui il nipponico classe 2003 scaglia una serie di vincenti che gli consentono di strappare il servizio(a 40) e portarsi sul 5/2 e chiudere il secondo set e la partita col punteggio di 6/2 strappando per la seconda volta nel set la battuta all’avversario(anche stavolta a 40,da segnalare che lo spagnolo era sotto 0/40). Prospetto molto interessante questo giapponese che somiglia molto a Nishikori(lo stesso Kei lo ha elogiato in conferenza stampa)per il modo di stare in campo ma a differenza del N7 del ranking ATP ha una maggiore attitudine offensiva(ottima mano sotto rete, 17/23 sotto rete nella finale odierna).

Alle 14 di ieri si è disputata,invece, la finale singolare femminile ed a trionfare è stata la Snigur col punteggio di 6/4 6/4:l’ucraina è stata molto brava a stare concentrata mentalmente in situazioni molto delicati in entrambi i parziali(1/4 sotto nel primo e 1/3 nel secondo)e a non perdere la calma,cosa che non è riuscita all’americana classe 2002 Noel che ha sprecato un gran vantaggio,soprattutto nel primo(da segnalare alcuni comportamenti scorretti da parte della statunitense). Saldo vincenti/non forzati che non sorride ad entrambe:-9 per la Snigur(19 vincenti/28 non forzati),-23 per la Noel(8 vincenti/31 non forzati).

Paolo Schiano