ATP Umago: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo 4 azzurri

Stefano Napolitano classe 1995
ATP Umag 250 | Terra | e524.340 – 1° Turno Quali
Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [WC] Admir Kalender vs [8] Attila Balazs
ATP Umag
Admir Kalender
0
3
Attila Balazs [8]
6
6
Vincitore: A. BALAZS
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalender
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
A. Kalender
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-4 → 3-4
A. Kalender
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
A. Balazs
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalender
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
df
0-4 → 0-5
A. Balazs
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
A. Balazs
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
A. Kalender
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
2. [Alt] Miljan Zekic vs [5] Tommy Robredo
ATP Umag
Miljan Zekic•
40
0
Tommy Robredo [5]
30
0
Game Point
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zekic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Salvatore Caruso vs [Alt] Nik Razborsek
ATP Umag
Salvatore Caruso [1]
6
6
Nik Razborsek
3
2
Vincitore: S. CARUSO
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Razborsek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
4-2 → 5-2
S. Caruso
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
N. Razborsek
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
S. Caruso
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. Caruso
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Razborsek
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Caruso
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
S. Caruso
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
N. Razborsek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Caruso
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Caruso
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
2. [WC] Daniel Altmaier vs [7] Carlos Berlocq
ATP Umag
Daniel Altmaier
0
0
Carlos Berlocq [7]•
0
0
Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [3] Filippo Baldi vs Peter Torebko
ATP Umag
Filippo Baldi [3]
0
6
3
Peter Torebko•
0
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Torebko
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Baldi
0-15
df
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Torebko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
F. Baldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
P. Torebko
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
ace
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
P. Torebko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
F. Baldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
P. Torebko
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 5-5
F. Baldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
P. Torebko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
F. Baldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Torebko
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
2. [2] Rudolf Molleker vs Fabrizio Ornago
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [4] Marco Trungelliti vs Alexander Zhurbin
ATP Umag
Marco Trungelliti [4]•
30
7
5
Alexander Zhurbin
40
5
4
Palla break Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
A. Zhurbin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Zhurbin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Zhurbin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
A. Zhurbin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
6-5 → 7-5
A. Zhurbin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-4 → 5-5
A. Zhurbin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Zhurbin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Zhurbin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Zhurbin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
2. Javier Barranco Cosano vs [6] Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Che pignolo!
L’avevo capita anch’io che seguo il tennis solo per le gonnelline…
; -)
Per Caruso, Napolitano e Baldi una grossa chance visti anche gli abbinamenti dei qualificati nel main draw.
Main drive??…in pole posittion in Formula 1,??
Ahaha!!!
@ Marcello (#2386141)
Sì
Sinner ha la wc per il maindrive?