Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP Umago: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo 4 azzurri

14/07/2019 08:20 5 commenti
Stefano Napolitano classe 1995
Stefano Napolitano classe 1995

HRV ATP Umag 250 | Terra | e524.340 – 1° Turno Quali

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [WC] Admir Kalender CRO vs [8] Attila Balazs HUN

ATP Umag
Admir Kalender
0
3
Attila Balazs [8]
6
6
Vincitore: A. BALAZS
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2. [Alt] Miljan Zekic SRB vs [5] Tommy Robredo ESP

ATP Umag
Miljan Zekic
40
0
Tommy Robredo [5]
30
0
Game Point
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Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Salvatore Caruso ITA vs [Alt] Nik Razborsek SLO

ATP Umag
Salvatore Caruso [1]
6
6
Nik Razborsek
3
2
Vincitore: S. CARUSO
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2. [WC] Daniel Altmaier GER vs [7] Carlos Berlocq ARG

ATP Umag
Daniel Altmaier
0
0
Carlos Berlocq [7]
0
0
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Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [3] Filippo Baldi ITA vs Peter Torebko GER

ATP Umag
Filippo Baldi [3]
0
6
3
Peter Torebko
0
7
3
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2. [2] Rudolf Molleker GER vs Fabrizio Ornago ITA

Il match deve ancora iniziare


Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [4] Marco Trungelliti ARG vs Alexander Zhurbin RUS

ATP Umag
Marco Trungelliti [4]
30
7
5
Alexander Zhurbin
40
5
4
Palla break Secondo servizio
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2. Javier Barranco Cosano ESP vs [6] Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

Wimbledon 14-07-2019 10:42

Scritto da fisherman

Scritto da Marcello
Sinner ha la wc per il maindrive?

Main drive??…in pole posittion in Formula 1,??
Ahaha!!!

Che pignolo!
L’avevo capita anch’io che seguo il tennis solo per le gonnelline…

; -)

 5
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Becuzzi_style (Guest) 14-07-2019 09:51

Per Caruso, Napolitano e Baldi una grossa chance visti anche gli abbinamenti dei qualificati nel main draw.

 4
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fisherman (Guest) 14-07-2019 09:38

Scritto da Marcello
Sinner ha la wc per il maindrive?

Main drive??…in pole posittion in Formula 1,??
Ahaha!!!

 3
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GGG (Guest) 14-07-2019 09:27

@ Marcello (#2386141)

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Marcello (Guest) 14-07-2019 09:09

Sinner ha la wc per il maindrive?

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