WTA Bucharest: Il Main Draw. Sevastova n.1 del seeding

(1) Sevastova, Anastasija vs Bogdan, Ana

Qualifier/Lucky Loser vs Jorovic, Ivana

Mattek-Sands, Bethanie vs Bonaventure, Ysaline

Qualifier/Lucky Loser vs (8) Pliskova, Kristyna

(4) Zidansek, Tamara vs Juvan, Kaja

Begu, Irina-Camelia vs Krunic, Aleksandra

Qualifier/Lucky Loser vs Arruabarrena, Lara

Kalinina, Anhelina vs (6) Siegemund, Laura

(7) Bolsova, Aliona vs Flink, Varvara

(WC) Ruse, Elena-Gabriela vs Krejcikova, Barbora

Lepchenko, Varvara vs Qualifier/Lucky Loser

Rus, Arantxa vs (3) Kudermetova, Veronika

(5) Cirstea, Sorana vs (WC) Cristian, Jaqueline

Badosa, Paula vs Rybakina, Elena

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Bara, Irina

Jakupovic, Dalila vs (2) Kuzmova, Viktoria