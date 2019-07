Wimbledon: Il programma di Martedì 09 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. Riske vs S. Williams

B. Strycova vs J. Konta

A. Murray / S. Williams vs F. Martin / R. Atawo

No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Halep vs S. Zhang

E. Svitolina vs K. Muchova

L. Kubot / M. Melo vs N. Mahut / E. Roger-Vasselin

No.2 Court – Ore: 12:00am

E. Hoyt / E. Silva vs J. Vliegen / S. Zheng

T. Babos / K. Mladenovic vs N. Melichar / K. Peschke

H. Kontinen / J. Peers vs R. Klaasen / M. Venus

A. Clement / M. Llodra vs C. Fleming / R. Hutchins

No.3 Court – Ore: 12:00am

H. Leconte / P. McEnroe vs J. Eltingh / P. Haarhuis

H. Chan / L. Chan vs E. Mertens / A. Sabalenka

F. Skugor / R. Olaru vs N. Mektic / A. Rosolska

A. Sitak / L. Siegemund vs J. Murray / B. Mattek-Sands

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Bahrami / C. Wilkinson vs W. Ferreira / M. Woodforde

R. Krajicek / M. Petchey vs G. Rusedski / F. Santoro

M. Daniell / W. Koolhof vs I. Dodig / F. Polasek

S-W. Hsieh / B. Strycova vs I. Begu / M. Niculescu

Court 18 – Ore: 12:00am

T. Austin / A. Jaeger vs C. Martinez / B. Schett

T. Haas / M. Philippoussis vs F. Gonzalez / S. Grosjean

J. Rojer / H. Tecau vs J. Cabal / R. Farah

Court 4 – Ore: 12:00am

C. Kingsley vs A. Fery

G. Nanda vs A. Matusevich

I. Beloborodko vs J. Story

D. Snigur vs E. Richardson

C. Kingsley / A. Zgirovsky vs J. Story / O. Weightman

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Kartal vs K. Scott

E. Mandlik vs E. Avanesyan

M. Kubka vs N. Kawaguchi

M. Nirundorn vs S. Park

W. Baszak / M. Kubka vs A. Bissett / M. Cross

Court 7 – Ore: 12:00am

T. Schoolkate vs D. Stricker

C. Alcaraz Garfia vs M. Pucinelli De Almeida

M. Arnaldi / F. Passaro vs T. Schoolkate / D. Sweeny

V. Ryser / A. Vecic vs V. Allen / D. Martins

Court 8 – Ore: 12:00am

F. Jianu vs F. Cobolli

B. Nakashima vs N. Ionel

M. Mutavdzic vs D. Frayman

B. Nakashima / V. Royer vs M. Pucinelli De Almeida / T. Tirante

L. Kostenko / S. Nahimana vs S. Broadus / A. Forbes

Court 9 – Ore: 12:00am

M. Damm vs R. Matsushita

A. Dale vs C. Gimeno Valero

R. Montgomery vs F. Kozaki

R. Hijikata / O. Virtanen vs A. Fery / T. Samuel

F. Kozaki / A. Toth vs M. Reasco Gonzalez / A. Samudio

Court 10 – Ore: 12:00am

E. Navarro vs S. Janicijevic

Q. Zheng vs C. Monnet

H. Wong vs A. Mintegi Del Olmo

E. Coulibaly / R. Matsushita vs N. Alvarez Varona / J. Torres

N. Kawaguchi / A. Nagy vs C. Monnet / H. Wong

Court 11 – Ore: 12:00am

R. Burruchaga vs S. Mochizuki

S. Mitsui vs N. Alvarez Varona

F. Gill / J. Pinnington Jones vs S. Mochizuki / H. Rune

N. Dica / Y. Rihane vs S. Mitsui / K. Saitoh

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Ancic / W. Black vs J. Delgado / J. Marray

E. Jacquemot vs O. Selekhmeteva

X. Malisse / M. Mirnyi vs T. Enqvist / T. Johansson

H. Black / S. Kimchi vs R. Cisovska / D. Shnaider

Court 15 – Ore: 12:00am

T. Baadi vs B. Anselmo

N. Rodrigues vs H. Mayot

P. Kudermetova vs H. Pellicano

M. Custic / E. Mandlik vs A. Charaeva / A. Tikhonova

Court 16 – Ore: 12:00am

W. Grant vs J. Lehecka

D. Svrcina vs L. Draxl

L. Fruhvirtova vs M. Osorio Serrano

J. Fearnley / C. Thomson vs S. Fomin / G. Onclin

T. Naklo / M. Sawangkaew vs L. Fruhvirtova / K. Lavickova

Court 17 – Ore: 12:00am

H. Rune vs E. Vanshelboim

C. Owensby vs A. Noel

A. Forbes vs D. Parry

A. Droguet vs P. Nugroho

To be Arranged 1 – Ore:

M.J. Bates / A. Castle vs J. Bjorkman / T.A. Woodbridge

M. Bartoli / D. Hantuchova vs K. Clijsters / R.P. Stubbs

A. Keothavong / A Sanchez Vicario vs C. Black / M. Navratilova

MJ Fernandez / A. Sugiyama vs I. Majoli / M. Maleeva