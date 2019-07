Challenger Winnetka: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Winnetka CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Klahn, Bradley vs Bye

(WC) Rybakov, Alex vs Purcell, Max

(ITF) Bangoura, Sekou vs Shane, Ryan

Bye vs (15) Young, Donald

(9) Mmoh, Michael vs Bye

Sarmiento, Raymond vs Smith, Roy

Blanch, Ulises vs (WC) Dostanic, Stefan

Bye vs (6/WC) Fratangelo, Bjorn

(4/WC) Istomin, Denis vs Bye

Sarkissian, Alexander vs (ITF) Dougaz, Aziz

Altamirano, Collin vs (ITF) Redlicki, Martin

Bye vs (16) Kwiatkowski, Thai-Son

(11) Krueger, Mitchell vs Bye

Gabashvili, Teymuraz vs Aragone, JC

Redlicki, Michael vs King, Evan

Bye vs (8) Ramanathan, Ramkumar

Challenger Winnetka CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(5) Jung, Jason vs Bye

(ITF) Arconada, Jordi vs (PR) Neuchrist, Maximilian

Qualifier vs (ITF) Pervolarakis, Michail

Bye vs (10) Halys, Quentin

(13) Kokkinakis, Thanasi vs Bye

King, Kevin vs Gonzalez, Alejandro

Qualifier vs (WC) Riffice, Sam

Bye vs (3) Andreozzi, Guido

(7) Menendez-Maceiras, Adrian vs Bye

Kozlov, Stefan vs Karlovskiy, Evgeny

Saville, Luke vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (12) Kubler, Jason

(14) Eubanks, Christopher vs Bye

Hiltzik, Jared vs Smyczek, Tim

Mukund, Sasi Kumar vs Escobedo, Ernesto

Bye vs (2) Ebden, Matthew