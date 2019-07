Wimbledon: Fabio Fognini “Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, non era assolutamente mia intenzione. La frustrazione a volte ti fa dire cose sbagliate”

Fabio Fognini : “Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, non era assolutamente mia intenzione. La frustrazione a volte ti fa dire cose sbagliate. Ma non ho altro da aggiungere”.

In campo un agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui”.

“È andata cosi. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti del match ed ha meritato di vincere, soddisfatto della livello con cui l’ho affrontato. Quel tie break del secondo set in cui ho sprecato tre set point mi ha tagliato le gambe. Vincerlo avrebbe cambiato le carte in tavola. Questo è il mio rammarico più grande, ma con il senno di poi non si va da nessuna parte . Non sono contento perché ho perso ma anche perché la mia prestazione è stata peggiore rispetto agli altri giorni. Adesso voglio riposare, andrò al mare con Flavia ed il bimbo e cercherò di preparare la seconda parte della stagione nel migliore dei modi”.