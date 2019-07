Race to MEF Challenger Terni, Setkic in finale contro la sorpresa Ragazzi

Pronostici rispettati solo in parte alla terza tappa della Race to MEF Challenger, sui campi in terra rossa del Tennis Club Terni. Il bosniaco Aldin Setkic, numero 1 del seeding, affronterà in finale Alessandro Ragazzi, che alla compilazione del tabellone non compariva neanche tra le teste di serie.

Sconfitto al primo turno Daniele Catini 6-3 6-4 e ai quarti di finale Stefano Baldoni 6-1 6-1, Setkic ha avuto bisogno del terzo set per avere la meglio di un tenace Antonio Massara, giustiziere al turno precedente di Gianluca Di Nicola in uno dei match più spettacolari della manifestazione. L’attuale numero 344 del mondo ed ex 165, che punta a rientrare stabilmente nei tabelloni principali dei Challenger, ha prevalso con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in esattamente 2 ore e 30 di gioco.

In finale dalla parte opposta della rete ci sarà Alessandro Ragazzi. Il padovano classe ’96 ha eliminato, in ordine, Mattia Mannocci (6-2 6-1), Ante Pavic (7-6 rit.), Giorgio Ruello (6-2 6-0) e in semifinale l’esperto Walter Trusendi, testa di serie di numero 6, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Ora lo scoglio più difficile, il favorito del torneo, il principale candidato al titolo.

Il vincitore della finale conquisterà la wild card per il tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | Sidernestor Tennis Cup, il terzo Challenger della stagione targato MEF Tennis Events in programma da lunedì 8 a domenica 14 luglio al Tennis Club Perugia.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

Aldin Setkic b. Antonio Massara 6-1 4-6 6-2

Alessandro Ragazzi b. Walter Trusendi 6-2 6-4