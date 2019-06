ATP Antalya: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Sonego

ATP Antalya 250 | Erba | e445.690 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Miomir Kecmanovic vs [3] Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Pablo Carreno Busta vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Jonathan Erlich / Artem Sitak OR [4] Roman Jebavy / Philipp Oswald vs Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare