Wimbledon: LIVE Qualificazioni Italiani. Day 3. Tre azzurri al turno finale. Ok Arnaboldi, Caruso e Gatto Monticone

Wimbledon – Turno Decisivo Qualificazioni Italiani

Andrea Arnaboldi (ITA) c. Evgeny Karlovskiy (RUS)(18) Salvatore Caruso (ITA) c. (8) Brayden Schnur (CAN)Giulia Gatto-Monticone (ITA) c. Oceane Dodin (FRA)

Wimbledon – 2° Turno Qualificazioni Italiani

Court 1

Slam Wimbledon H. Moriya H. Moriya 7 4 2 A. Arnaboldi A. Arnaboldi 6 6 6 Vincitore: A. Arnaboldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Moriya 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Moriya 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Moriya 15-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 7

Slam Wimbledon J-P. Smith J-P. Smith 6 3 4 S. Caruso [18] S. Caruso [18] 3 6 6 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J-P. Smith 15-0 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 J-P. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J-P. Smith 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J-P. Smith 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Caruso 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J-P. Smith 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J-P. Smith 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J-P. Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 8

Slam Wimbledon S. Napolitano S. Napolitano 6 3 4 Y. Sugita Y. Sugita 4 6 6 Vincitore: Y. Sugita Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Napolitano 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Sugita 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Sugita 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 15

Slam Wimbledon E. Couacaud E. Couacaud 6 6 G. Mager [22] G. Mager [22] 3 4 Vincitore: E. Couacaud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 E. Couacaud 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Couacaud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Mager 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Mager 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10

Slam Wimbledon A. Blinkova [2] A. Blinkova [2] 6 6 M. Di Giuseppe M. Di Giuseppe 3 4 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Blinkova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Di Giuseppe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 2-0 → 3-0 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 15

