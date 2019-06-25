Italiani nel World Tour Copertina, Future

Italiani nei tornei del World Tour: I risultati del 25 Giugno

25/06/2019 08:25 Nessun commento
Adelchi Virgili nella foto
Adelchi Virgili nella foto

M15 Tabarka – TDQ
Daniel Michalski POL [3] vs. Nicolo Turchetti ITA # incontro dalle ore

Il match deve ancora iniziare


M25+H Arlon – TDQ
Andrea Guerrieri ITA [6] vs. Frane Nincevic CRO 2 incontro dalle ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Adelchi Virgili ITA [5] vs. Daniel De Jonge NED [10] ore 10:00

ITF Arlon
A. Virgili [5]
0
5
D. De Jonge [10]
0
3
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M15 Alkmaar – 1° Turno
Andrea Bolla ITA [6] vs. Mateusz Terczynski POL Non prima delle ore 11:00

ITF Alkmaar
A. Bolla [6]
0
M. Terczynski
0
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M15 Setubal – 1° Turno
Edoardo Graziani ITA vs. Damien Bayard FRA ore 11:00

ITF Setubal
E. Graziani
0
D. Bayard
0
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M15 Kamen – TDQ
Alessandro Ceppellini ITA vs. Paul Woerner GER ore 11:00

ITF Kamen
A. Ceppellini
0
P. Woerner
0
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