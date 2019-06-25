Italiani nei tornei del World Tour: I risultati del 25 Giugno

Adelchi Virgili nella foto
M15 Tabarka – TDQ
Daniel Michalski [3] vs. Nicolo Turchetti # incontro dalle ore
Il match deve ancora iniziare
M25+H Arlon – TDQ
Andrea Guerrieri [6] vs. Frane Nincevic 2 incontro dalle ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Adelchi Virgili [5] vs. Daniel De Jonge [10] ore 10:00
ITF Arlon
A. Virgili [5]•
0
5
D. De Jonge [10]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. De Jonge
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Virgili
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
D. De Jonge
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
A. Virgili
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Virgili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
D. De Jonge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
A. Virgili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
M15 Alkmaar – 1° Turno
Andrea Bolla [6] vs. Mateusz Terczynski Non prima delle ore 11:00
ITF Alkmaar
A. Bolla [6]
0
M. Terczynski
0
M15 Setubal – 1° Turno
Edoardo Graziani vs. Damien Bayard ore 11:00
ITF Setubal
E. Graziani
0
D. Bayard
0
M15 Kamen – TDQ
Alessandro Ceppellini vs. Paul Woerner ore 11:00
ITF Kamen
A. Ceppellini
0
P. Woerner
0
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