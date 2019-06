Wimbledon: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni. LIVE dettagliato

Wimbledon – 1° Turno Qualificazioni

Court 1 – Ore: 12:00 – Italiane

3°Inc Z. Zhang vs S. Caruso



Il match deve ancora iniziare

4°Inc D. Galan vs L. Giustino



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ore: 12:00am

4° Inc J. Sinner vs A. Bolt



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Bachingervs

3° Inc Y. Hanfmann vs A. Giannessi



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

3° Inc S. Travaglia vs B. Rola



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

1° Inc C. Eubanks vs L. Vanni



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

1° Inc T. Monteiro vs R. Marcora



Il match deve ancora iniziare

2° Inc G. Soeda vs F. Baldi



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

2° Inc A. Nedovyesov vs G. Mager



Il match deve ancora iniziare

4° Inc M. Moraing vs F. Gaio



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

2° Inc J. Vesely vs S. Bolelli



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

4° Inc R. Peniston vs A. Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare