Wimbledon: Qualificazioni Italiani. Sono 13 gli azzurri al via

Questi i giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del torneo di Wimbledon che inizieranno domani mattina alle ore 12 italiane.

Primo turno – Qualficazioni Italani

Andrea Arnaboldi c. (wc) Ryan Peniston

Federico Gaio c. Mats Moraing

(5) Stefano Travaglia c. Blaz Rola

Roberto Marcora c. (6) Thiago Monteiro

Luca Vanni c. Christopher Eubanks

Filippo Baldi c. Go Soeda

Simone Bolelli c. (7) Jiri Vesely

(18) Salvatore Caruso c. Ze Zhang

(22) Gianluca Mager c. Aleksandr Nedovyesov

Alessandro Giannessi c. Yannick Hanfmann

Jannik Sinner c. Alex Bolt

Stefano Napolitano c. (15) Matthias Bachinger

(32) Lorenzo Giustino c. Daniel Elhai Galan