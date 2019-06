ATP Halle: Matteo Berrettini vince ancora. Ora il derby con Seppi

Matteo Berrettini approda al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle.

L’azzurro ha regolato con un doppio 64, in un’ora e 10 minuti di gioco, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking mondiale e sesta testa di serie. Per Matteo è stato il sesto match di fila vinto sull’erba non solo senza cedere set ma anche senza mai perdere il servizio.

Al secondo turno sfiderà in un derby tutto italiano Andreas Seppi.

