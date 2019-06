Combined s’Hertogenbosch: Vittorie di Adrian Mannarino e Alison Riske

Centre – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Adrian Mannarino vs [2/WC] Borna Coric



ATP 's-Hertogenbosch Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 6 7 Borna Coric [2] Borna Coric [2] 6 3 6 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3-2* 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Kiki Bertens vs Alison Riske (non prima ore: 12:00)



WTA 's-Hertogenbosch Kiki Bertens [1] Kiki Bertens [1] 6 6 5 Alison Riske Alison Riske 0 7 7 Vincitore: A. RISKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Riske 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Riske 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Riske 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Riske 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Bertens 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Bertens 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Riske 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 K. Bertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 3-0 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Richard Gasquet OR Jordan Thompson vs Adrian Mannarino OR [2/WC] Borna Coric (non prima ore: 14:30)



ATP 's-Hertogenbosch Jordan Thompson Jordan Thompson 6 3 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 7 6 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Richard Gasquet vs Jordan Thompson



ATP 's-Hertogenbosch Richard Gasquet [8] Richard Gasquet [8] 5 3 Jordan Thompson Jordan Thompson 7 6 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [4] Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic vs [WC] Lesley Kerkhove / Bibiane Schoofs