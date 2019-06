Challenger Parma: Il Tabellone Principale. Tanti azzurri al via

Challenger Parma CH | Terra | e46.600 – Parte Alta

(1) Dellien, Hugo vs Bye

(WC) Virgili, Adelchi vs Vavassori, Andrea

Collarini, Andrea vs Boluda-Purkiss, Carlos

Bye vs (16) Grigelis, Laurynas

(11) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye

Brancaccio, Raul vs (ITF) Etcheverry, Tomas Martin

Haerteis, Johannes vs (ITF) Ehrat, Sandro

Bye vs (8) Robredo, Tommy

(3) Daniel, Taro vs Bye

(ITF) Heyman, Christopher vs Grills, Jacob

Berrettini, Jacopo vs (WC) Musetti, Lorenzo

Bye vs (15) Petrovic, Danilo

(12) Peliwo, Filip vs Bye

(WC) Di Nicola, Gianluca vs Escoffier, Antoine

(ITF) Bonadio, Riccardo vs Lenz, Julian

Bye vs (5) Giannessi, Alessandro

Challenger Parma CH | Terra | e46.600 – Parte Bassa

(6) Gaio, Federico vs Bye

Bega, Alessandro vs Escobar, Gonzalo

Qualifier vs (WC) Maggioli, Emiliano

Bye vs (9) Quinzi, Gianluigi

(14) Clezar, Guilherme vs Bye

Pellegrino, Andrea vs Ocleppo, Julian

Kuzmanov, Dimitar vs Avidzba, Alen

Bye vs (4) Travaglia, Stefano

(7) Arnaboldi, Andrea vs Bye

Satral, Jan vs Cuevas, Martin

Basso, Andrea vs Qualifier

Bye vs (10) Banes, Maverick

(13) Robert, Stephane vs Bye

(ITF) Fatic, Nerman vs Descotte, Matias Franco

Dalla Valle, Enrico vs (WC) Zeppieri, Giulio

Bye vs (2) Lorenzi, Paolo