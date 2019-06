Challenger Ilkley, Bratislava, Fergana, Blois, Parma: La situazione aggiornata

Settimana 17-23 Giugno 2019

ILKLEY , UK (G) /125 (€)

BRATISLAVA , Slovakia (CL) /90 (€)

FERGANA , Uzbekistan (H) /80 ($)

BLOIS , France (CL) /80 (€)

PARMA , Italy (CL) .80 (€)

Ilkley, UK Challenger Tour 125

Date: 6/17/2019 Original Cut Off: 177 Ranking Date: 5/27/2019

61 Humbert, Ugo (FRA)

69 Thompson, Jordan (AUS)

83 Copil, Marius (ROU)

97 Istomin, Denis (UZB)

105 Vesely, Jiri (CZE)

107 Granollers, Marcel (ESP)

112 Monteiro, Thiago (BRA)

113 Novak, Dennis (AUT)

114 Maden, Yannick (GER)

117 Majchrzak, Kamil (POL)

120 Jung, Jason (TPE)

122 Harrison, Ryan (USA)

127 Barrere, Gregoire (FRA)

130 Bolt, Alex (AUS)

135 Kwon, Soonwoo (KOR)

136 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

137 Fratangelo, Bjorn (USA)

138 Lacko, Lukas (SVK)

140 Ofner, Sebastian (AUT)

142 Mager, Gianluca

143 Ramanathan, Ramkumar (IND)

144 Otte, Oscar (GER)

145 Donskoy, Evgeny (RUS)

146 Hoang, Antoine (FRA)

147 Caruso, Salvatore

148 Ymer, Mikael (SWE)

149 Rosol, Lukas (CZE)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

152 Duckworth, James (AUS)

155 Gerasimov, Egor (BLR)

157 Ito, Tatsuma (JPN)

161 Giron, Marcos (USA)

162 Bemelmans, Ruben (BEL)

163 Baldi, Filippo

167 Horansky, Filip (SVK)

168 Kubler, Jason (AUS)

174 Koepfer, Dominik (GER)

174 Sela, Dudi (ISR) PR

176 Napolitano, Stefano

177 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

Bratislava, Slovakia Challenger Tour 90

Date: 6/17/2019 Original Cut Off: 349 (ATP) / 31 (ITF) Ranking Date: 5/27/2019

55 Klizan, Martin (SVK)

104 Laaksonen, Henri (SUI)

110 Moutet, Corentin (FRA)

132 Kovalik, Jozef (SVK)

154 Martin, Andrej (SVK)

166 Lopez Perez, Enrique (ESP)

181 De Greef, Arthur (BEL)

183 Rola, Blaz (SLO)

199 Gombos, Norbert (SVK)

210 Kolar, Zdenek (CZE)

212 Vatutin, Alexey (RUS)

221 Bellucci, Thomaz (BRA)

222 Balazs, Attila (HUN)

231 Safwat, Mohamed (EGY)

238 Miedler, Lucas (AUT)

247 Pavlasek, Adam (CZE)

254 Oliveira, Goncalo (POR)

262 Kuhn, Nicola (ESP)

264 Ignatik, Uladzimir (BLR)

273 Benchetrit, Elliot (FRA)

280 Nagal, Sumit (IND)

301 Serdarusic, Nino (CRO)

302 Safiullin, Roman (RUS)

306 Brkic, Tomislav (BIH)

307 Arevalo, Marcelo (ESA)

312 Gojo, Borna (CRO)

315 Harrison, Christian (USA)

320 Fanselow, Sebastian (GER)

325 Ferreira Silva, Frederico (POR)

327 Dima, Dragos (ROU)

333 Molcan, Alex (SVK)

337 Nys, Hugo (MON)

342 Karatsev, Aslan (RUS)

346 Safranek, Vaclav (CZE)

349 Hassan, Benjamin (GER)

2 Heller, Peter (GER) ITF

14 Mansouri, Skander (TUN) ITF

22 Kopriva, Vit (CZE) ITF

26 Rondoni, Pietro ITF

31 Vanneste, Jeroen (BEL) ITF

Alternates

394 Jahn, Jeremy (GER)

395 Vavassori, Andrea

397 Bangoura, Sekou (USA)

407 Simon, Tobias (GER)

Alternates ITF

35 Torebko, Peter (GER) ITF

Fergana, Uzbekistan Challenger Tour 80

Date: 6/17/2019 Original Cut Off: 404 (ATP) / 33 (ITF) Ranking Date: 5/27/2019

92 Jaziri, Malek (TUN)

153 Milojevic, Nikola (SRB)

206 Krstin, Pedja (SRB)

265 Sakharov, Gleb (FRA)

274 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

281 Ilkel, Cem (TUR)

283 Mukund, Sasi Kumar (IND)

287 Menezes, Joao (BRA)

290 Cid Subervi, Roberto (DOM)

291 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

295 Kotov, Pavel (RUS)

300 Yang, Tsung-Hua (TPE)

308 Yevseyev, Denis (KAZ)

311 Vukic, Aleksandar (AUS)

313 Saville, Luke (AUS)

319 King, Evan (USA)

332 Setkic, Aldin (BIH)

338 Crepatte, Baptiste (FRA)

339 Nguyen, Daniel (USA) PR

347 Wu, Di (CHN)

351 Nam, Ji Sung (KOR)

353 Tabilo, Alejandro (CHI)

363 Tokuda, Renta (JPN)

371 Ochi, Makoto (JPN)

373 Takahashi, Yusuke (JPN)

374 Gakhov, Ivan (RUS)

381 Marchenko, Illya (UKR)

390 Galarneau, Alexis (CAN)

391 Neuchrist, Maximilian (AUT)

392 Korda, Sebastian (USA)

396 Artunedo Martinavarro, Andres (ESP)

399 Kadhe, Arjun (IND)

400 Ellis, Blake (AUS)

401 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

404 Ruusuvuori, Emil (FIN)

11 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

18 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

29 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

30 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

33 Zhurbin, Alexander (RUS) ITF

Alternates ATP

405 Ly, Nam Hoang (VIE)

407 Simon, Tobias (GER)

414 Leshem, Edan (ISR)

423 Sekiguchi, Shuichi (JPN)

430 Granollers, Gerard (ESP)

Alternates ITF

41 Cerundolo, Francisco (ARG) ITF

47 Fatic, Nerman (BIH) ITF

Blois, France Challenger Tour 80

Date: 6/17/2019 Original Cut Off: 376 (ATP) / 15 (ITF) Ranking Date: 5/27/2019

124 Sousa, Pedro (POR)

134 Martinez, Pedro (ESP)

159 Giustino, Lorenzo

170 Berlocq, Carlos (ARG)

178 Coppejans, Kimmer (BEL)

190 Janvier, Maxime (FRA)

192 Lestienne, Constant (FRA)

197 Galan, Daniel Elahi (COL)

198 Griekspoor, Tallon (NED)

203 Arguello, Facundo (ARG)

232 Cachin, Pedro (ARG)

233 Bourgue, Mathias (FRA)

234 Coria, Federico (ARG)

240 Diez, Steven (CAN)

241 Uchida, Kaichi (JPN)

244 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

246 Moroni, Gian Marco

257 Lamasine, Tristan (FRA)

261 Tatlot, Johan (FRA)

266 Griekspoor, Scott (NED)

276 De Schepper, Kenny (FRA)

285 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

294 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

304 Muller, Alexandre (FRA)

309 Sels, Jelle (NED)

314 Wang, Tak Khunn (FRA)

331 Olivo, Renzo (ARG)

340 Hemery, Calvin (FRA)

343 Varillas, Juan Pablo (PER)

344 Roca Batalla, Oriol (ESP)

358 Durasovic, Viktor (NOR)

360 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

369 Mena, Facundo (ARG)

370 Doumbia, Sadio (FRA)

376 Sakamoto, Pedro (BRA)

4 Denolly, Corentin (FRA) ITF

6 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

9 Van Rijthoven, Tim (NED) ITF

12 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

15 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

Parma, Italy Challenger Tour 80

Date: 6/17/2019 Original Cut Off: 380 (ATP) / 24 (ITF) Ranking Date: 5/27/2019

86 Dellien, Hugo (BOL)

99 Lorenzi, Paolo

103 Daniel, Taro (JPN)

119 Travaglia, Stefano

164 Giannessi, Alessandro

202 Gaio, Federico

205 Arnaboldi, Andrea

207 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

220 Vanni, Luca

253 Quinzi, Gianluigi

258 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

260 Banes, Maverick (AUS)

267 Peliwo, Filip (CAN)

271 Clezar, Guilherme (BRA)

275 Taberner, Carlos (ESP)

279 Blanch, Ulises (USA)

282 Robert, Stephane (FRA)

284 Robredo, Tommy (ESP)

292 Vilella Martinez, Mario (ESP)

296 Petrovic, Danilo (SRB)

297 Grigelis, Laurynas (LTU)

318 Cuevas, Martin (URU)

321 Escobar, Gonzalo (ECU)

323 Collarini, Andrea (ARG)

324 Kuzmanov, Dimitar (BUL)

329 Smith, Roy (AUS)

330 Descotte, Matias Franco (ARG)

356 Satral, Jan (CZE)

357 Bega, Alessandro

362 Brancaccio, Raul

364 Haerteis, Johannes (GER)

377 Lenz, Julian (GER)

378 Pellegrino, Andrea

379 Grills, Jacob (AUS)

380 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

7 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

10 Bonadio, Riccardo ITF

16 Luz, Orlando (BRA) ITF

21 Heyman, Christopher (BEL) ITF

24 Ehrat, Sandro (SUI) ITF

Alternates ATP

381 Barrientos, Nicolas (COL) PR

383 Avidzba, Alen (RUS)

Alternates ITF

35 Torebko, Peter (GER) ITF

47 Fatic, Nerman (BIH) ITF