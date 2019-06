Roland Garros: Parlano Roger Federer e Stan Wawrinka

Roger Federer : “È stata dura, veramente veramente dura. Anche oggi Stan ha fatto un grande match, ed è stato bellissimo ritrovarci nuovamente di fronte dopo le difficoltà degli ultimi anni e giocare a un livello così alto. Stan è molto forte e potente e non mi permette di giocare troppo da fondo campo come piace a me.

Non sono certo sia il mio turno di vincere; purtroppo qui si gioca sulla terra e il mio prossimo avversario diciamo è piuttosto pericoloso” (Rafael Nadal).

Stan Wawrinka : “È la prima volta dall’infortunio che riesco a giocare più incontri di lunga durata consecutivi senza risentirne fisicamente. Ho fatto un grande incontro, che si è giocato su alcuni punti, ma non ho rimpianti. Fintanto che mi divertirò, giocherò bene e avrò delle possibilità di battere i migliori al mondo, non mi fermerò”.